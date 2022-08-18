الصالح: الوقاية والكشف المبكر حجر الزاوية لزيادة معدلات الشفاء

وطن النهار

تحت شعار «صيفك أمان» أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان « كان» حملة للتوعية بمرض سرطان الجلد، ورشة عمل افتراضية عبر شبكة الانترنت ضمن فعاليتها تحت عنوان «سرطان الجلد : عوامل المخاطرة وطرق العلاج» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس عبر برنامج الزووم.. وترأس الورشة الدكتور خالد أحمد الصالح رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» واستشاري الأورام بدولة الكويت، والذي أكد أن حملة «كان» اخذت على عاتقها منذ نشاتها في 2006 رفع معدل التوعية من أمراض السرطان بصورة عامة، وذلك من خلال تبني العديد من البرامج والمبادرات التوعوية التى تستهدف من خلالها اطلاع الجمهور على عوامل المخاطرة والتعرف على أسباب الإصابة وطرق العلاج والسعي لاكتشاف الأمراض السرطانية بالمراحل الاولى لرفع نسب الشفاء، والتى نأمل بحملة «كان» أن ترتفع 70% بجهود الكشف المبكر.

هذا وقد بدأ برنامج الورشة بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بأمراض الجلد، وهم الدكتورة جيهان راجي ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية والممارس العام بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، والتي ركزت على أنواع الأمراض المتعددة لسرطان الجلد مؤكدة أنها رغم تعددها إلا أن ليس كل التغيرات التي تحصل في الجلد هي تغيرات سرطانية، و السبيل الوحيد للتأكد من ذلك هو فحص الجلد من قبل الطبيب ، فينبغي استشارة الطبيب المعالج عند ملاحظة بقع جديد في الجلد، أو تغير مشبوه يظهر على الجلد، أو تغيير في مظهر أو ملمس الشامات القديمة، أو ظهور جرح لا يلتئم في غضون أسبوعين، كما أكدت ان التشخيص يتم بأخذ عينة صغيرة من المصاب ليتم فحصها وتشخيصها، وعن الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً بالكويت أكدت أنه سرطان الخلايا الحرشفية والذي يظهر نتيجة التعرض المطول والشديد للأشعة فوق البنفسجية.

وقد شارك الدكتور إبراهيم العرادي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وجراحة الجلد التجميلية والليزر، ورئيس كلية الأمراض الجلدية السابق بالكويت شارك باستعراض دراسة طبية نفذها في مركز أسعد الحمد على المرضى الكويتيين عام 2002 لغاية 2003 م، وقد تبين أن غير الكويتيين هم أكثر اصابة بسرطان الجلد وخصوصا المنحدرين من دول شمال الجزيرة العربية كما أن الأعمار الأكثر اصابة تتراوح بين 40-70 سنة، كما أكد أن ذوي البشرة الفاتحة الأكثر عرضة للسرطان الجلدي، و أكثر المناطق بالجسم إصابة هى الرأس والرقبة، كما استعرض في محاضرته عدداً من الحالات المصابة التي شاركت بالدراسة. وقدمت الدكتورة شيرين حلمي، دكتوراه في الامراض الجلدية من جامعة القاهرة - استشاري جلدية بقسم الجلدية بمستشفي الجهراء محاضرة بعنوان « الوقاية من سرطان الجلد « وقد أشارت فيها الى أهمية التوعية الصحية للوقاية، والتصدي لسرطان الجلد كما تضمنت محاضرتها المخاطر التي تؤدى إلي سرطان الجلد مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية / حمامات الشمس، التعرض للاشعة المتأينة بالعلاج الإشعاعي، الأدوية المثبطة للمناعة / مرضى زراعة الأعضاء، مرضى نقص المناعة المكتسبة أو الأيدز، التعرض للكيماويات والمبيدات الحشرية والزرنيخ، والسيلينيوم، الالتهابات، والتقرحات المزمنة بالجلد، التدخين، الكحوليات، نقص فيتامين د، الإصابة ببعض فيروسات الجلد كما تطرقت الدكتورة ذوي البشرة فاتحة اللون، الاشخاص ذوي الشعر الأحمر الى تجنب التعرض الطويل لاشعة الشمس لأنهم اكثر عرضة من غيرهم ذوي البشرة الداكنة لسرطان الجلد.

وقد كان الدكتور خالد الصالح استشاري الاورام قد بين ان اعداد حالات سرطان الجلد بمركز الكويت لمكافحة السرطان خلال 5 سنوات 2013-2017 هو 28 حالة بين الرجال و 37 حالة بين النساء.

وقد انتهت الورشة برصد العديد من التوصيات التى ستتبناها حملة «كان» تحت رعاية رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد احمد الصالح وأعضاء اللجنة التنفيذية لمبادراتها، و كان من أهم هذه التوصيات العمل على نشر التوعية من أمراض سرطان الجلد لتحقيق هدف حملة كان من إقامة مثل هذه الأنشطة التوعوية.. وفي نهاية الورشة تقدمت الدكتورة إيمان الشمري أمين سر الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» وعضو اللجنة التنفيذية بتقديم الشكر و الثناء لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على المشاركة الفعالة بهذا النشاط الذي يبرز دورها المجتمعي من خلال المشاركة بتنظيم الأنشطة المجتمعية التي تخدم المواطن الكويتي على أرض بلادنا الحبيبة.

