«صباح الأحمد للإبداع» أقام الملتقى الأول لخريجي أكاديمية الموهبة

وطن النهار

أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الملتقى الأول لخريجي أكاديمية الموهبة المعنية بالكشف عن الطلبة الموهوبين وتزويدهم ببرنامج مكثف يسهم في صقل مهاراتهم وتنميتها وتعزيز قدراتهم التحصيلية والإبداعية.

وقال مدير مكتب الاستراتيجيات والتخطيط مدير إدارة الموهبة في المركز التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي رياض الشرف على هامش الملتقى إن دفعتي (2021 و 2022) تعدان أولى ثمرات البرنامج المقام المشترك بالتعاون مع وزارة التربية.

وأضاف الشرف: إن المركز بصدد إطلاق مبادرة خاصة لخريجي الأكاديمية بغية الإبقاء على روابط التواصل معهم خلال حياتهم الجامعية مع تقديم خدمات تعليمية تناسب مستوياتهم في جميع التخصصات سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها.

وأوضح أن المبادرة التي ستنطلق قريبا ستقدم خدماتها لنحو 132 طالبا وطالبة في مرحلة ما بعد التخرج منها عقد محاضرات وندوات وفق اهتماماتهم وميولهم لتزودهم بكل ما يستجد في المعرفة والعلوم والتقنية فضلا عن استضافة شخصيات مهمة وبارزة وكذلك توفير العديد من الدورات التدريبية وتسجيل براءات الاختراع.

وترعى الأكاديمية الطلبة الموهوبين في العديد من المجالات وتوفر لهم البيئة التعليمية المناسبة المتخصصة لتبني قدراتهم واهتماماتهم وميولهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم وأنماط تفكيرهم وشخصياتهم.

ويتم اختيار الموهوبين عن طريق مخاطبة وزارة التربية لترشيح طلبة الصف الخامس الفائقين وتطبيق عدة أدوات مقاييس في الذكاء والإبداع والقدرات المدرسية والسمات السلوكية.

وتسعى الأكاديمية إلى تقديم وتطوير مجموعة مقررات دراسية وبرامج تدريبية أكثر عمقا في جميع المواد العلمية لاستثارة صفات وسمات الموهوبين والاستفادة من طاقاتهم ورفع سعة المعرفة لديهم.

