الاستدانة خيار «مطروح».. وليس أولوية

مال وأعمال

أفادت مصادر معنية لـ «النهار»، أن الاستدانة لا تزال خياراً مطروحاً من قبل الحكومة في ظل التقلبات العديدة والمستمرة لأسعار النفط، الأمر الذي يجعل من الاستدانة أمراً مطروحاً على طاولة مجلس الأمة والحكومة المقبلين.

ولفتت الى أن قرار الاستدانة من عدمه يكون قائماً، إلا أنه ليس ملحاً بالضرورة خاصة مع الخروج من دوامة العجز لكن كل دول العام تجعله قانوناً سارياً لمواجهة أي أزمات مفاجئة.

واوضحت ان الحكومة مهتمة بترشيد النفقات وتعظيم عوائدها من الموارد المتاحة واستغلال الفرص القائمة في العديد من القطاعات لتأمين استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية التي طال تأجيلها، والتي من المفترض أن توفر آلاف الوظائف أمام خريجي الجامعات والمعاهد والذي من المتوقع أن تصل أعدادهم 420 ألف خريج.

ومن بين القضايا التي طرحتها المصادر، ما يتعلق بالعمل على إعادة هيكلة الاستثمارات في الخارج والعمل على تقليل المخاطر التي قد تتعرض بسبب التقلبات الجيوسياسية العنيفة التي تتعرض العديد من مناطق العالم، مع البحث عن الفرص ذات الإمكانات الواعدة في قطاعات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وأشارت المصادر أن ترشيد النفقات وإعادة النظر في الكثير من المصروفات أمراً على جانب كبير من الأهمية، خاصة وأن الإيرادات النفطية باتت غير مأمونة الجانب ولا يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الخطط التنموية التي يتم وضعها من قبل الحكومة.

وتستهدف الحكومة من خلال إحكام السيطرة على المصروفات وتعزيز جانب الإيرادات والعمل على الولوج في استثمارات نوعية ذات ربحية عالية وقدرة على استيعاب الكثير من الوظائف خاصة في القطاعات الصناعية والطبية وإزالة جميع المعوقات التي تحد من تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانتهى قانون الاستدانة في العام 2017، ورفضه مجلس الامة في مناسبات عدة لاسباب مختلفة.

وفي سياق متصل، انخفضت اسعار النفط الخام الكويتي للمرة الاولي منذ بداية العام الحالي عن مستوي الـ 100 دولار للبرميل، حيث بلغت 99,35 دولار للبرميل.

وعالميا انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث أثارت البيانات الاقتصادية المخاوف بشأن ركود عالمي محتمل، بينما تنتظر الأسواق توضيحا بشأن محادثات إحياء اتفاقية قد تسمح بمزيد من صادرات النفط الإيرانية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 2.9% أو 2.76 دولار عند 92.34 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما سجلت أدنى مستوى خلال التعاملات عند 91.71 دولار.

كما هبط سعر خام نايمكس الأميركي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 3.2% أو ما يعادل 2.88 دولار ليغلق عند 86.53 دولار للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته منذ يناير الماضي. كما خفض بنك «باركليز» توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 8 دولارات للبرميل للعامين الحالي والمقبل، حيث يتوقع فائضا كبيرا من النفط الخام على المدى القريب بسبب الإمدادات الروسية القوية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط عن معهد البترول الأميركي للأسبوع الماضي، قبل البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة المنتظر صدورها.

