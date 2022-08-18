السيسي يقبل استقالة عامر ويعينه مستشاراً

مال وأعمال

قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، وشكره على جهوده خلال فترة تولّيه مسؤولياته، كما عيّنه مستشاراً لرئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن محافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وتقلّد عامر منصبه لأول مرّة في نوفمبر 2015، وتمّ التجديد له لفترة ثانية حتى نوفمبر 2023. وكان قبلها رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري بين عامي 2008 و2013.

بعد عامٍ تقريباً من تولّي عامر لمنصبه، شرعت مصر بتنفيذ برنامج أواخر 2016 مع صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولارات، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، لمجابهة تداعيات كورونا.

وعامر مصرفي بارع، إذ تم اختياره من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية، ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2022.

وعمل طارق عامر في العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي فعمل «ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري» بالتزامن مع عملة بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويعد عامر من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي، ونجح في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة. ووفقا لتقارير اخبارية فإن من ابرز المرشحين لمنصب المحافظ، محمد معيط - وزارة المالية، هالة السعيد - وزيرة التخطيط، محمد الاتربى – بنك مصر .

