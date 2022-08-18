174 مليار دولار خسرها أكبر صندوق سيادي عالمي

مال وأعمال

تكبد صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار أكبر خسارة له على الإطلاق، بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد التضخم وغزو روسيا لأوكرانيا إلى حدوث تقلبات.

خسر أكبر صندوق في العالم 14.4% في الأشهر الستة المنتهية في يونيو. وقال الصندوق إن الخسارة البالغة 174 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق لفترة الستة أشهر إذا ما تمت ترجمتها للعملات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانغين في البيان: «تميزت السوق بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، والحرب في أوروبا»، وأضاف: «أسهم التكنولوجيا كان أداؤها سيئاً بشكل خاص بعائد -28%».

وخلال النصف الأول من العام، فقد الصندوق 17% في الأسهم، التي تضم الجزء الأكبر من استثماراته، وخسر 9.3% في الدخل الثابت. كان قطاع الطاقة الوحيد الذي حقق عوائد إيجابية بلغت 13%، مما خفف من حدة الضربة بفضل الزيادات الحادة في أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة. وساعدت الاستثمارات في الممتلكات اللوجيستية حيازات الصندوق العقارية غير المدرجة لتربح 7.1%، على الرغم من أنها تمثل 3% من أصوله.

وقررت النرويج في 27 فبراير سحب الأصول الروسية من الصندوق رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، لكنها واجهت مشاكل في تنفيذ القرار بعد أن منعت روسيا الأجانب من تنفيذ الصفقات في أسواق الأسهم.

وتأسس الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، ولديه محفظة من حوالي 9000 سهم، ودخل في البنية التحتية المتجددة لأول مرة في العام الماضي.

بشكل عام، تخطى إجمالي عائد الصندوق في النصف الأول العائد القياسي الذي يقيس على أساسه الصندوق أداءه بـ1.14%. وقدمت استثمارات الأسهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المساهمات الأكثر إيجابية في العائد النسبي، وكانت الأسهم الصينية هي الأكثر سلبية.

