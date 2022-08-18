«زين» تستضيف المناظرة الطلابية لمبادرة «الكويت تُبرمج»

مال وأعمال

استضافت «زين» المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت فعالية المناظرة الطلابية لمبادرة «الكويت تبرمج» في مقرها الرئيس بالشويخ، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمبادرة التي تنظّمها اكاديمية CODED للمرة الثانية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية بهدف المساهمة في خلق جيلٍ جديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.

وترتكز العديد من مبادرات استراتيجية زين للاستدامة بشكلٍ كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصاً منها على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها اسواق العمل الحديثة.

وشهدت فعالية المناظرة الطلابية التي استضافتها زين في مقرها الرئيسي مشاركة نخبة من الطلبة والطالبات المشاركين في مبادرة «الكويت تبرمج»، بحيث تم تقسيمهم الى فرق قدّم كل منها مبادئ ومناهج مختلفة في مجالات لغات البرمجة، مع اعطائهم الوقت الكافي للبحث عن المعلومات والاعداد للمناظرة لتدعيم موقفهم، والحصول على تأييد او معارضة الجمهور امام الفرق الأخرى.

وتفخر زين بكونها احد ابرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما اسهم في تخريج المئات من التقنيين والمبرمجين الشباب الى السوق المحلّي، حيث تجدد الشركة تعاونها المستمر مع الأكاديمية بهدف المساهمة في خلق جيلٍ جديد من المبرمجين الكويتيين.

وأطلقت اكاديمية CODED مبادرة «الكويت تبرمج» للمرة الثانية، وهي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف لانشاء جيل متقدم في المجال التقني من خلال اتاحة الفرصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية لاكتساب المهارات البرمجية في اربعة مسارات مثمرة وهي تطوير تطبيقات الآيفون وتطبيقات الآندرويد وتصميم المواقع وبناء الألعاب.

وتستقبل المبادرة طلبة وطالبات المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة من الصف التاسع الى الثاني عشر للأعمار من 14-17 سنة، حيث يستمر البرنامج المجاني على مدار ستة اسابيع يتعلّم الطالب من خلالها ما يكفيه من المهارات الأساسية ليتمكن من بناء مشروعه الخاص.

وتسعى «زين» من خلال دعمها لهذه المبادرة المتميزة الى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والطالبات في الكويت لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة اللازمة لتأهيلهم الى سوق العمل وتحفيز الابداع التكنولوجي في نفوسهم، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتؤكد الشركة اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق اعلى المعايير العالمية، حيث لن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الابداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.

