«أسواق المال» تنشر الجهات المحظورة وفق «الأيسكو»

مال وأعمال

من منطلق التزام الهيئة بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية وحرصها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة افضل الممارسات الدولية وتوفير الحماية للمتعامليــن في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية وتوعية جمهور المتعاملين بالمخاطر في هذا المجال، قامت الهيئة باضافة رابط عبر موقعها الالكتروني لصفحة منظمة الأيسكو يتضمن قائمة بالجهات غير المرخصة والمحظور التعامل معها على المستوى الدولي، (في الدول الاعضاء) تحت مسمى بوابة تنبيهات المستثمر (Invester Alerts Portal)، والتي قامت الدول الأعضاء بتزويدها للمنظمة، وذلك تأكيدا على مبدأ التعاون المشترك وتضافر الجهود الدولية للتقليل من مخاطر الاستثمار في التعامل مع الجهات غير المرخص لها بمزاولة انشطة الأوراق المالية على النطاق الدولي. تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الهيئة الحثيثة في محاربة كل الممارسات غير المشروعة للجهات غير المرخصة على المستويين المحلي والدولي في آن معا، حيث تعمل الهيئة وبشكل مستمر على التصدي لمثل هذه الممارسات عبر حملاتها التوعوية والتثقيفية لجمهور المتعاملين، وكذلك عبر تخصيص صفحة محدثة بشكل دوري في موقعها الالكتروني تضم قائمة بالجهات غير المرخص لها، في الكويت وفي جميع الدول الاعضاء في منظمة الأيسكو.

وتجدر الاشارة الى ان الهيئة تتخذ جميع الاجراءات القانونية لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة او سلوكيات مخالفة للقانون او اللائحة التنفيذية. وفضلا عن ذلك فان الهيئة حريصة وعبر عضويتها في منظمة الأيسكو ان تكون فاعلة في الاسهام بكل ما من شأنه تحقيق مبدأ النزاهة وضمان الالتزام بالعمل وفق اللوائح والقوانين على هدي من المادة الثالثة من قانون الهيئة، وتقديم المساعدة وتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق مبادئ المنظمة، وتعي مسؤوليتها في الابلاغ عن الجهات ذات الممارسات المخالفة، وعليه فقد قامت بضم اسماء هذه الجهات لقائمة المنظمة لتكون مرجعاً للمتعاملين في مجال انشطة الأوراق المالية على نطاق دولي.

