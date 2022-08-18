مصفاة ميناء عبدالله.. أعلى معدل للتعامل مع المخاطر

مال وأعمال

نجحت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحقيق معدل نقاط هو الأعلى في تاريخها، وذلك في اطار مسح ميداني يختص بهندسة المخاطر اجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة، ومن بينها شركة Elantis Risk Engineering البريطانية المتخصصة في هندسة وادارة المخاطر، التي تعمل لصالح شركة Marsh speciality الأميركية المتخصصة في ادارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، وشركة Scenic Risk Services البريطانية، التي تقدم خدمات التأمين لصالح شركة SCOR الفرنسية، وهي من كبرى شركات التأمين العالمية، والمجموعة الأميركية العالمية AIG، وهي شركة تأمين رائدة متخصصة في توفير التغطيات التأمينية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله المهندسة وضحة الخطيب ان احراز المصفاة لهذا المعدل، الذي بلغ 95.55 نقطة، يعد انجازاً جديداً يضاف الى سجلها في هذا الجانب المهم والحيوي، موضحة ان المصفاة حققت نقلة نوعية كبيرة في نقاط تقييمها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بالنظر الى المستوى الذي كانت قد حققته في عام 2019، والذي بلغ حينها 86.93 نقطة، ونوهت الى ان التقييم الأخير هو اعلى معدل تحسن على مستوى مواقع العمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأكدت ان هذه القفزة تعكس مدى دقة الأهداف وفاعلية الخطط التي وضعتها المصفاة للحد من المخاطر بمختلف انواعها، والتي قد يتعرض لها افراد او اصول الشركة، كالأعطال المفاجئة والتسربات والحرائق، منوهة الى ان منظومة العمل في المصفاة اظهرت جدية كبيرة في التعامل مع هذه المخاطر من خلال الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتطوير المستمر لأنظمة العمل والاجراءات وتطبيق التوصيات الصادرة عن عمليات المسح السابقة، منطلقة بذلك من رؤية الشركة الساعية الى تحقيق اعلى مستويات الامتياز التشغيلي والسلامة والكفاءة الصناعية.

ونوهت الخطيب الى ان شركات التأمين العالمية تجري بصفة دورية مسحا ميدانيا على جميع مواقع شركات القطاع النفطي، للتثبت من مدى تنفيذ اعمالها وفقا لمعايير السلامة العالمية، والتي من شأنها الحد من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرة بهذا الصدد الى ان هذه الشركات تتبع منهجية دقيقة في تقييمها لمواقع العمل، يتم بناء عليها تحديد قيمة بوليصة التأمين الخاصة بكل موقع. وأكدت الخطيب ان مصفاة ميناء عبدالله نجحت بتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق في ظل تحديات صعبة واجهها القطاع النفطي في الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا، منوهة الى ان اهمية نتيجة مسح هذا العام تكمن في كونه اول مسح ميداني يجرى منذ بداية هذه الجائحة، والأول الذي يجرى لوحدات مشروع الوقود البيئي بعد تشغيلها الكامل، وأكدت ان مهندسي المخاطر المبتعثين من قبل شركات التأمين العالمية أثنوا على قدرة المصفاة في التغلب على تأثيرات الجائحة، والمضي في تشغيل وحدات الوقود البيئي، وتحقيق اعلى درجات السلامة والاعتمادية في آن واحد.

وأشادت الخطيب في هذه المناسبة بموظفي المصفاة الذين اظهروا التزاما عاليا بجميع اجراءات وضوابط السلامة والاعتمادية، وقدرة متميزة على التعامل مع المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات التكرير، منوهة بأشكال الدعم والمساندة التي حصلت عليها المصفاة من قبل الادارة العليا في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك التعاون القائم بين مختلف دوائر الشركة وأقسامها.

