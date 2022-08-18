102 % ارتفاعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية ان الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في يوليو الماضي ارتفاعا للشهر الـ 16 على التوالي بنسبة 102?3% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 101?2 مليار ين (754 مليون دولار) وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان الفائض ارتفع بنسبة 91?9 في المئة على اساس سنوي ليصل إلى 121?2 مليار ين (902 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ16 على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 52?4 في المئة لتصل إلى 20?0 مليار ين (149 مليون دولار) بزيادة للشهر الثالث على التوالي. واشارت إلى ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 130?2 في المئة ليصل إلى 1?1 تريليون ين (8?0 ملايين دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 98?0 في المئة مقارنة في العام الماضي.

ولفتت إلى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 95?6 في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة إلى اليابان قفزت بنسبة 100?0 في المئة. واوضحت ان واردات المنطقة الاجمالية من اليابان نمت بنسبة 20?4 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.

