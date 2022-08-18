حيدر: إزالة السراديب المخالفة في العقار الاستثماري.. ضرورة

مال وأعمال

أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ان قرار ازالة السراديب المخالفة في العقار الاستثماري مهم جدا، وذلك لان السرايب غير مهيأة للتخرين سواء من الارتفاع او مرشات الماء والاطفاء والتحميل وقد تتسبب بحرائق ومشاكل فلابد من عدم التخزين فيها.

وأضاف حيدر ان معظم السراديب مخصصة لمواقف السيارات وتم تغييرها إلى مخازن لزيادة الدخل على حساب المواقف.

وشدد حيدر على ان مناطق التخزين معروفة وموجودة في صبحان والعارضية والري وغيرها، لافتا الى انه من الافضل نقل مواد التخزين من الميناء البحري والبري والجوي مباشرة إلى المناطق المخصصة والمهيأة للتخزين وعدم دخول السيارات الكبيره إلى المناطق الاستثمارية وبين العوائل.

واكد حيدر ان هذه الخطوة يجب ان تتبعها عدة خطوات لحل نهائي لمشكلة المخالفات التي بدأت تنتشر بشكل كبير في جميع مناطق الدولة من دون حسيب ولارقيب، وفي مقدمتها ومن اهم الخطوات فرض غرامة مشددة ومخالفات فورية بمبالغ كبيرة جدا لضمان عدم تكرار المخالفات، فالتحويل إلى القضاء وازالة المخالفات فقط ليسا مجديين.

