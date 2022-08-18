«إن. سي. إم للاستثمار» راعٍ رئيس لحملة التبرع بالدم

مال وأعمال

شاركت شركة ان سي ام للاستثمار كراع رئيس لحملة التبرع بالدم، التي اقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 12 اغسطس 2022 في بنك الدم الكويتي في العدان، وذلك بالتعاون مع جمعية المتبرعين بالدم الباكستانية.

وصرحت شركة ان. سي. ام للاستثمار في بيان صحافي «ان رعايتها الرئيسة لحملة التبرع بالدم جاءت بمناسبة عيد الاستقلال الباكستاني، كمبادرة نبيلة لتعزيز المخزون الرئيس بالدم في الكويت لمعالجة الحالات الطارئة والانسانية».

وحضر السفير الباكستاني في الكويت مالك فاروق إلى بنك الدم الكويتي ودعم بدوره المتبرعين والمشاركين في هذه الحملة. وقد حضر اكثر من 400 شخص إلى بنك الدم الكويتي وتبرع اكثر من 150 شخصاً بوحدات الدم مع مشاركة موظفي الشركة وادارتها بالاضافة إلى مشاركة لافتة لعدد كبير من الأفراد شكلت شريحة الشباب الجزء الاكبر منها».

وقد شاركت شركة ان. سي. ام للاستثمار للمرة التاسعة في حملة التبرع بالدم في الكويت، حيث تعتبر الشركة المشاركة في الأعمال الانسانية والمجتمعية هي احدى اهم وسائل التوعية والتواصل عن قرب بينها وبين افراد المجتمع».

وتدعو الشركة الجميع إلى التوجه بشكل دوري للتبرع بالدم في مراكز الكويت المختصة، وتتوجه الشركة بجزيل الشكر لجميع المشاركين والمتبرعين ولجمعية المتبرعين بالدم الباكستانية على تنظيمها الرائع لهذه الفعالية. آملين ان تحقق هذه الحملات هدفها الدائم في تقوية الترابط وحب العمل الخيري ودعم المرضى والتشجيع على نشر التوعية بين افراد المجتمع».

