العبد الجليل لـ «النهار»: 90 % من المنتجات تُسوَّق «أونلاين»

الخميس Al wanees

أكدت الرئيس التنفيذي لشركة ديفا جلام لتنظيم المناسبات والاستشارات التسويقية والشريك الإداري في شركة ستوري للعلاقات العامة عبير العبد الجليل أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالدورة المستندية من شأنه تعزيز بيئة وتطوير الأعمال وتشجيع المبادرين على العمل. ولفتت في حوار أجرته « النهار» أن بزنس العلاقات العامة تبدع فيه المرأة، كونها قادرة على التواصل مع العملاء والقدرة على تحقيق تسويق ناجح لمنتجاتهم التي يرغبون في تسويقها، مستدركة أن 90 في المئة ممن يرغبون في تسويق منتجاتهم يعتمدون على التسويق الإلكتروني.

وأشارت العبد الجليل في حوار أجرته « النهار» أن هناك تحديات عديدة واجهت قطاع تنظيم المؤتمرات والتي توقفت تماماً بسبب توقف الأنشطة مع تداعيات جائحة كورونا ووفق الإجراءات والضوابط الصحية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وقالت العبد الجليل إن هناك عودة تدريجية للأنشطة والسوق متعطش لإقامة الفعاليات المرتبطة بالعديد من الأنشطة، خاصة قطاع التجزئة الذي يشهد الكثير من طرح المنتجات والبراندات الخاصة به.

ولفتت أن قطاع التجزئة مثل المجوهرات وغيرها تحتاج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبارها بشكل دائم والعمل على تطوير تواجدها في السوق.

وفيما يتعلق باستخدام وسائل الدعاية، قالت العبد الجليل إن 90 في المئة من أصحاب المنتجات يرغبون دائماً في طرح منتجاتهم عبر الأون لاين واستخدام وسائل التواصل في الترويج لها بشكل مستمر، مستدركة أن تلك الوسائل باتت هي الاقرب للوصول إلى الأفراد والعملاء بشكل أسرع وأسهل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها المكثف من قبل الأفراد سواء في الكويت أو غيرها في دول العالم.

وفيما يتعلق باستخدام الوسائل التقليلدية في الدعاية، فقد ارتأت أن الشركات تستخدمها فقط للتواجد في السوق.

قدرة على النجاح

وبينت العبد الجليل أن المرأة الكويتية قادرة على اثبات نجاحاتها في مجال العلاقات العامة والإعلام لما تمتلكه من قدرة كبيرة على الإقناع والتواصل مع العملاء وتنظيم حملات تسويقية ناجحة بشكل مستمر.

وأفادت أن التنافس هو سر تطور مجال العلاقات العامة والإعلام بشكل كبير والجميع لديه الكثير من الأفكار التي يتم طرحها لتتناسب مع طبيعة المنتجات التي يتم الترويج لها والعمل في الوقت نفسه على زيادة قدرة العميل في الوصول إلى الأسواق التي يرغب بالوصول إليها.

وبينت العبد الجليل أن الكثير من التحديات واجهت قطاع تنظيم المؤتمرات خلال جائحة كورونا وهناك من خرج من السوق بسبب عدم قدرته على الاستمرارية مع ضعف السيولة ووقف النشاط بشكل كامل وقت الجائحة. وأضافت أن كل براند يتم الترويج لديه قصة نجاح وتحديات ومن يعمل في مجال العلاقات العامة والإعلام يقوم برواية تلك القصة للأفراد، لتعريفهم بأهمية البراند وكذلك بالمزايا التي يحملها لهم عند استخدامه. وشددت إلى أن التسوق الالكتروني بات مفضلاً لدى الغالبية لسهولته وقدرة الأفراد على توفير الكثير من الوقت والجهد عند شراء منتجاتهم وكلما كان المنتج سهلاً في الحصول عليه كلما كان الإقبال على شرائه أكبر.

دعم المبادرين

وفيما يتعلق بالدعم المقدم للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينت العبد الجليل أنها لم تطالب بدعمها، حيث أن شركتها تم تأسيسها في عام 2008، وما حدث في جائحة كورونا كانت ظروفاً صعبة ألمت بالكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحاً كبيراً ومنقطع النظير في إثبات ذاتها في العديد من المجالات وكانت من الأوائل في منطقة الخليج ممن حققن ريادة واضحة في بيئة الأعمال.

وقالت إن المرأة الكويتية أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها. وفيما يتعلق بالعوامل التي تحتاج إليها المرأة لتحقيق النجاح، بينت أن الثقة بالنفس والإيمان بقدرات صاحب المشروع هو العامل المهم في تحقيق النجاحات في أي مشروع. ولفتت أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع.

وأشارت إلى أن من بين الأمور التي تحقق نجاح المشروع هو أن يكون صاحب المشروع محباً له، لافتة أنه لا يمكن لمشروع النجاح إلا إذا كان صاحبه قادراً على تحقيق النجاح فيه. واستدركت أن التخصص في المشروع مهم وضروري، حيث أنه لابد أن يكون لصاحب المشروع خبرة في مجال العمل الذي يرغب فيه وأن لا يكون مجرد فكرة طرأت عليه، بالإضافة إلى وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع قادرة على تحقيق الربح والابتعاد عن الدخول في الخسائر.

الثقة بالنفس

وبينت العبد الجليل أن تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع بالنسبة للدورة المستندية وطول الإجراءات على جانب كبير من الأهمية كونه يعزز دخول الأفراد إلى سوق العمل والسعي في الوقت نفسه إلى تطوير قدرات الأفراد من خلال التدريب والتأهيل والقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المشروع وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال الخبرات واكتسابها والعمل على تعزيز التواجد بشكل مستمر في السوق.

ولفتت العبد الجليل أن التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تفرق بين رجل وامرأة، فالتحديات موجودة في أي مجال وعلى الأفراد أن يكون لديهم ثقة بالنفس والإيمان بالقدرات لتجاوز التحديات.

