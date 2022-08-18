أميرة محمد: الدقة في الاختيار سبب قلة أعمالي

الخميس Al wanees

أشادت الفنانة اميرة محمد بفكرة مسلسل «نفس الحنين»، وذلك مع النجمة إلهام الفضالة، وتطرقت الى قصته الاجتماعية التي تحتوي على مواقف جميلة وكوميديا الموقف، جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج «آمر تدلل» باذاعة «صوت الخليج».

كما ذكرت اميرة أن أحداث «نفس الحنين» تدور حول معاناة أربع صديقات، بحبكة درامية جميلة، وسيتم عرضه بعيداً عن شهر رمضان المبارك على قناة mbc، واشارت ايضا إلى أن عودتها للدراما الكويتية من خلال هذا العمل، جاءت بعد فترة توقف بدأت ما قبل جائحة كورونا، حيث شاركت حينها في «كسرة ظهر» مع المخرج أحمد يعقوب المقلا والنجم عبدالله السدحان، وعن كونها مقلة في أعمالها صرحت أن السبب في ذلك يعود إلى دقتها في الاختيار، مضيفة بأنها تطلع حالياً على أكثر من نص لعدد من المسلسلات الرمضانية، ومشيرة إلى أنها تفضل الظهور عادة بعمل واحد فقط خلال شهر رمضان المبارك.

كما اكدت اميرة محمد الى أنها تعتبر نفسها ابنة المسرح، فعلى مدار عشر سنوات قدمت من خلاله مسرحيات أطفال سواء في المهرجانات الثقافية أو فترات الأعياد، مضيفة أن جيلاً من الأطفال الذين حضروا تلك الأعمال كبروا معها، معربة عن حماسها للعودة في أعمال جديدة. يذكر ان اميرة محمد قد شاركت مؤخرا في عرض مسرحية «ترند» في الدمام على مسرح القبة وقد وصفت مشاركتها في تصريح مسبق قالت عنه: حضور جميل، جمهور رائع، وفريق عمل مجتهد ترند وسعيدة اني كنت جزءاً من هذا العمل، كما شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي في مسلسل «الزقوم» الذي ضم عدداً من النجوم على رأسهم، سعد الفرج، هيفاء حسين، فاطمة الحوسني وآخرون، ومن تأليف الكاتب إسماعيل عبد الله ويتحدث العمل الدرامي التراثي المعاصر عن سكان قرية، يتعرضون لأحداث مختلفة، واستعرض موضوعاتٍ اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر.

