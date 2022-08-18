نقابة الفنانين والإعلاميين تسهم في رسم جداريات فيلكا.. وتنظم رحلة للقاهرة

الخميس Al wanees

انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية، الذي يرأسه د نبيل الفيلكاوي للمحافظة على تراث جزيرة فيلكا العريق، وافقت على المشاركة في مشروع رسم جداريات القرية التراثية، وذلك من خلال اعضائها في قطاع الفنون التشكيلية، حيث سيتم رسم 13 جدارية على المباني الاثرية القديمة تجسد عادات وتقاليد اهل فيلكا ومحالهم التجارية الاثرية حتى يتعرف عليها الزائرين لهذه الجزيرة، التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب أهل الكويت، وسيتم اختيار افضل 13 جدارية في موعد أقصاه مطلع أكتوبر المقبل، وستتكفل الشركة الراعية للقرية التراثية بالمواصلات من وإلى الجزيرة مع توفيرها للمواد الفنية والاقامة طوال فترة التنفيذ.

ومن جهة ثانية، تستعد نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية للقيام برحلة فنية الى القاهرة تحت شعار «الفن يجمعنا» خلال الفترة من 9 الى 14 نوفمبر المقبل، وتتضمن الرحلة اقامة معرض خاص باللوحات الفنية وورشة عمل للخزف مشتركة بين خزافي الكويت ومصر، بالاضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الفنانين والاعلاميين الكوينية ونقابة التشكيليين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

