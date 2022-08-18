نجوى كرم في «قلعة دمشق».. اليوم

الخميس Al wanees

تُحضر النجمة نجوى كرم، مفاجأة مُبهرة لجمهورها في مدينة دمشق السورية، في حفل غنائي ضخم بعد غياب طويل، وكشفت عن موعد الحفل الذي من المقرر إقامته في قلعة دمشق على مسرح ضخم اليوم الخميس، وقد طرحت أخيراً أحدث أعمالها الغنائية الجديدة بعنوان «ساعة بيضا»، عبر القناة الرسمية لـ «روتانا» على «يوتيوب». «ساعة بيضا»، من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد.

وحملت كلمات الأغنية في معانيها الطابع الرومانسي، حول فتاة تعيش قصة حب، وتتغير رؤيتها للدنيا لصورة أفضل، بعد رؤيتها للشخص الذي أحبته..«ساعَة بيضا لِمْ شِفْتَكْ شِفتْ الدّنيي قدّامي من يوم لـ أنا عرِفْتَكْ..يا عِيني لا تنامي». ويأتي هذا فيما كانت النجمة اللبنانية قد أحيت حفلاً غنائياً ضخماً في قبرص منتصف الشهر الماضي، ضمن مهرجان «يللا قبرص» الغنائي «ليالي اكسترا فاغانزا» وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات اللبنانية والعربية. وقدمت نجوى خلال الحفل باقة منوعة من أرشيفها الغنائي الكبير تنوع ما بين القديم والجديد والموال الذي كان حاضرا في الحفل أيضاً.

