نبيلة عبيد تروي سيرتها الذاتية للإذاعة المصرية

الخميس Al wanees

بعد مشوار ومسيرة فنية طويلة وحافلة امتدت لما يقرب من خمسة عقود قدمت خلالها عشرات الأعمال الفنية الناجحة سينمائياً وتليفزيونياً وإذاعيا حققت لها النجومية الواسعة وحازت التكريمات والجوائز.. تخوض الفنانة نبيلة عبيد حاليا تجربة جديدة.. ليس على المستوى الفني فحسب بل على المستوى الشخصي أيضا.. فقد جرى العُرف أن يسجل ويكتب الفنانون والمشاهير مذكراتهم من خلال كتاب يتم نشره أو عبر حلقات في الصحف.. لكن نبيلة فضلت أن تقدم وتسرد سيرتها الذاتية فنياً وإنسانيا من خلال الإذاعة المصرية وعبر برنامج جديد أو حلقات تحمل اسم «مع نبيلة» وتذاع الحلقات بشكل أسبوعي ويشرف عليها المخرج الإذاعي محمد ترك.

وأعربت نبيلة عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة، التي بدأت بالفعل في تسجيل حلقاتها وقالت: اللقاء مع جمهوري من خلال الإذاعة المصرية ولأسرد وأحكي لهم ذكرياتي الحلوة وأمنياتي التي تحققت والمواقف الجميلة والصعبة التي مررت بها عبر مشواري الفني الطويل، لاشك أن ذلك يثير في نفسي شجوناً ومتعة خاصة، فاسترجاع الذكريات بكل ما فيها من أحداث ومواقف ومشاركة جمهور فيها يجعلني أشعر بالسعادة.

وأضافت نبيلة في تصريحات خاصة لـ«النهار»: سأتحدث عن رحلتي الطويلة في عالم الفن وفي الحياة عموماً منذ الطفولة وحتى الآن.. مشيرة إلى أنها وجدت في التجربة فرصة مناسبة لتحكي وتسرد الكثير من الأحداث التي مرت بها منذ طفولتها ومراحل الدراسة المختلفة وأحلامها في أن تكون فنانة واللقاء مع المخرج عاطف سالم في بداياتها الأولى «هو من اكتشفها فنيا» وتعاونها مع الفنان عمر الشريف عندما شاركته بطولة فيلم «المماليك» وهي في بداياتها الأولى.. إلى جانب سفرها إلى لبنان والعمل هناك نهاية الستينيات وبدايات السبعينيات والتغير والتطور الذي حدث لها.. أيضا النقلة النوعية التي حدثت لها في حياتها فنياً وإنسانياً بعد لقائها بالكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس الذي قدمت وأنتجت عدداً من أفلامها المهمة عن قصصه ورواياته، وتعتبر هذه الفترة من حياتها «مرحلة إحسان»

وقررت نبيلة أن تهدي الحلقات الأولى من برنامجها إلى روح الفنان سمير صبري الذي رحل عن دنيانا منذ أسابيع قليلة، وقالت: كان أقرب وأعز أصدقائي على المستوى الفني والإنساني.. وأكدت أن الحلقات ستشهد أحداثاً تسردها وتذاع لأول مرة، لأن هناك عشرات المواقف والحكايات الصعبة التي عشتها وواجهتني في مشواري وأريد أن يعرفها الجمهور.

وأشارت «نبيلة» إلى أنها اقترحت على المخرج أن تكون هناك مداخلات تليفونية للجمهور وطرح تساؤلاتهم أثناء الحلقات ورحب بالفكرة ووجدها مشاركة جيدة مع الجمهور في أن أتلقى أسئلتهم وأجيب عنها بمنتهى الوضوح والصراحة، لكن لن يكون هذا في الحلقات الأولى من البرنامج.

وعن اختيارهم للإذاعة المصرية لتسرد فيها ذكرياتها قالت نبيلة: رغم التعدد الواسع لمجالات الفنون في السنوات الأخيرة.. إلا أنني مازلت مقتنعة أن للإذاعة جمهورها الواسع وبشكل شخصي اعتبر نفسي من مستمعي «الراديو».. ومن هنا فضلت أن تكون مذكراتي من خلالها خاصة الإذاعة المصرية صاحبة الريادة والمملوكة للدولة والتي اعتبرها بصدق صوت الأمة.. وهى التي تربينا عليها وعبر أجيال متعاقبة.. ولدي قناعة تامة بأن الإذاعة المصرية بما تملكه من عراقة وتطور مازالت تحتفظ بجماهيريتها العريضة داخل مصر وخارجها.

