وفاة أنطوانيت نجيب عن عمر يناهز 92 عاماً

الخميس Al wanees

نعى فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين صباح امس الأربعاء رحيل الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز 92 عاماً، وذكر في صفحته على موقع الفيسبوك: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية

وتوفيت نجيب، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد على 150 عملاً بين مسرح وسينما وتلفزيون.

أنطوانيت نجيب من مواليد مدينة درعا عام 1930، ظهرت للمرة الأولى كممثلة عندما شاركت في فيلم «عاريات بلا خطيئة» عام 1967، وبعدها انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968.

شاركت في عشرات الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل، وبرعت في أداء أدوار الجدة والأم الطيبة التي تسعى إلى راحة أولادها، خصوصاً في الأعمال الشامية، كما قدمت عدة أعمال فنية على المسرح و الإذاعة السورية.

