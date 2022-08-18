توطين العلوم والتكنولوجيا

آراء

ليس اختراعا عبقريا ذلك الذي ينادي مرارا وتكرارا بضرورة توطين المعارف وليس الاكتفاء باستيرادها، بأهمية استزراع العلوم وليس استقدامها من الخارج، صحيح أن التعاون بين الأمم والكيانات العلمية هو الذي وصل بها إلى القمر، وصحيح أن التبادل المعرفي قد وصل إلى حدود بنيوية قصوى حيث يصعب التمييز بين تكنولوجيا الإمكان المتخلقة في وطن ومثيلتها التي تنتجها دولة أخرى، لكن الأكيد أن كل استنساخ يتبعه إضافة، وكل تجربة نتعلم منها يتبعها علم يستقل مستقبلاً في حد ذاته، والأكيد أن استلهام العبر والدروس واستنهاض الثقافات وإيقاظها يختلف تماما عن استيراد أمهات العلوم والوقوف بها على محطات البيع والشراء والاستهلاك المحلي فقط.

نحن لا نشتري معرفة حتى نعيد بيعها بثمنٍ بخس أعلى، ولا نستورد العلوم حتى نعيد تصديرها إلى أمم لا نستطيع استيرادها لضيق اليد وظلامية الأفق وجاهلية المجتمع.

المفروض أن نتوقف وفورا عن لعب الوكيل لاختراع، أو لمنظومة علمية، وأن نبدأ بأنفسنا لإعادة اختراع ما يتيسر لنا من علوم، على أن نضع بصمة ظروفنا واحتياجاتنا عليها، وأن نضيف مزاجنا الشعبوي والأممي الخاص إلى تشكيلتها الفريدة وبأي ثمن.

نحن نمتلك من الجامعات والامكانات ما يجعلنا نرفض الاستمرار في هذا المسلسل الذي يشجع على استيراد الجامعات الأجنبية بعتادها وأساطيلها المعملية وأساتذتها الجهابذة، لابد وأن نتوقف فورا عن حرق التكنولوجيا في عملية تبادل تجاري رخيص وليس في صيرورة استنهاضية لإرادة الأمة لكي تنتج أمهات العلوم في بلادنا، وأن نجري عملية توأمة محسوبة مع الجامعات العالمية المرموقة يتم من خلالها ضمان توطين المعرفة وجلب مراكزها الحيوية، وإعادة تشغيل ماكيناتها العملاقة.

نحن نحتاج للتعاون التام لا التبعية التامة، وللاستنساخ المضاف إليه روحنا العربية الأصيلة، لا ذلك الذي يتم عن طريق مسخ شخصيتنا وتشويه هويتنا والزج بنا في دهاليز لا يعلم مداها إلا الله.

نحن نرفض ذلك التمادي غير المفهوم في جلب مئات الجامعات العالمية لكي تعمل في بلادنا تحت سترة جذب الاستثمار الأجنبي، في حين أننا نجذب الوجود الأجنبي ولا نخجل من التباهي بذلك، لقد كان هذا الوجود الجزافي أو المتعمد في الماضي سبة على جباه الأمم التي تقبل به، وها نحن اليوم نقبل بأي شيء تحت أي ستار، وبأي شماعة تحت أي منضدة، وبأي تبعية تحت أي مسمى.

التعليم والعقل العربي النوعي في خطر طالما تمادينا في جلب ما هو معرفي من الخارج والاستغناء عن كل ما يمكن إنتاجه أو استزراعه أو توطينه محليا في بلادنا، التعليم والعقل النوعي العربي في مأزق طالما تمادينا في التلاهي عن أولوياتنا ونحن نؤسس الجامعات ونقيم الصروح البحثية العلمية العملاقة.

نحن جميعا في خطر طالما تنافست الدول العربية وتباهت بأن لديها من الجامعات «الترند» أو التي تحمل أسماء عريقة ونسينا أو تناسينا أن لدينا من الوجود ما هو مهدد، ومن الإبداع ما هو خافت إلى حد الزوال، ومن الابتكارات والاختراعات ما تضعه دول عربية كبرى مثل مصر في خزائن وزارات و«أراشيف» مراكز البحوث القومية والعلمية.

نحن جميعًا في خطر، ومستقبلنا إلى تماهٍ طالما ابتعدنا عن فكرة توطين التكنولوجيا، وإنتاج المعرفة على طريقتنا الخاصة.

اليوم تتسرب أفكار خارجة عن قواعدنا وتعاليم ديننا بل وعن عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا العربي الإسلامي العريق، وجميعها إنما يدخل علينا عبر منصات إعلامية مارقة، أو عن طريق توصيات مؤتمرات سامقة، أو من خلال مناهج علمية تتسلل إلى طلبتنا من خلال جامعات تسمح بكل شيء تقريبا ولا تمنع أي شيء.

نحن نحترم الآخر، الذي يجب أن يحترمنا، ونحن لا نرفضه إلا عندما تتقاطع مبادئه ومصالحه مع مبادئنا ومصالحنا.

توطين المعرفة التي تتوافق مع قيمنا هو مربط الفرس، وإعادة إنتاجها في حلة عربية مناسبة هو الذي سيحفظ لنا بقاءنا على هذا الكون المريض أصحاء، متعافين، قادرين على مواجهة التحدي، مهما بلغ سوء الفهم وضعف التقدير مداه، وأيا كانت الغفلة متمادية في غفلتها.

