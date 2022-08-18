كم نفخر بك يا بو أحمد

آراء

في نفس هذا الموعد من كل عام يحين موعد السفر للتمتع باجازة الصيف ويختلف أهل الكويت في اختيار الوجهة المفضلة لقضاء هذه الاجازة الطويلة.

وشخصيا افضل بريطانيا لاسباب عديدة منها التعود على اجوائها فلا اشعر بالغربة فيها اضافة لعشقي لاستاد الامارات معقل نادي الأرسنال الذي اشجعه منذ الصغر.

وعادة ما يقلني سائق المنزل الى المطار ولكن هذه المرة غادر السائق بعد مكوثه ثلاث سنوات بالكويت نتيجة جائحة كورونا، ولذلك بحثت عن تاكسي يقلني الى المطار ووجدت ضالتي في برنامج الانستغرام عن طريق اعلان وكان اسمه بو أحمد.

اتصلت به وابلغته ان موعد المغادرة للمطار الساعة الخامسة فجراً فوافق بكل حفاوة وبالفعل جاء في الموعد المحدد وقبل الموعد بعشر دقائق وتأخرت قليلاً في النزول اليه لمدة ربع ساعة تقريبا وما أن فتحت الباب لأخرج الحقائب فاذا بو أحمد رجل كويتي حسن المظهر واللباس مبتسم سلمت عليه فرد التحية باحسن منها ورفض أن اساعده في وضع الحقائب بالسيارة واخبرني بأنها وظيفتي.

ركبنا السيارة وكانت مريحة جدا ورائحتها جميلة وفيها كل ما يحتاجه المسافر.

فقد وفر بو أحمد «واي فاي» خاصاً للركاب ونظرت الى خلف المقعد الامامي فوجدت تعليمات ادارة الطيران المدني بكل وضوح واسمه وهويته ولافتة ممنوع التدخين.

وفي أسفل الكرسي أنواع مختلفة من الحلاو والجاكليت، وما أن تحركت السيارة بعد أن اغلق بو أحمد الابوب بنفسه واطمأن على الركاب حتى بادرني باعطائي زجاجه ماء لكل راكب واخبرني بانه يؤسفني أن ابلغك بأن الطائرة عليها تأخير لمدة ساعة ونصف الساعة وبعدها أخبرني بانه اطلع على الجو في بريطانيا وان درجة الحرارة تصل الى 30 درجة سيلزية وانها ستستمر الى يوم الاحد القادم وبعدها ستعود الى طبيعتها الباردة، وسألني ايضا هل درجة التكييف مناسبة للجميع وهل تريد مني أن أزيد البرودة أو اقللها؟

واضاف هل تريد أن تسمع شيئاً معيناً أم تفضل الهدوء؟ كانت الرحلة للمطار ممتعة ومريحة بفضل تعاون هذا الرجل وحفاوته.

بادرته بالسؤال سيادتك مكتوب عليها تاكسي المطار فهل هذه هي مهنتك بالاساس أم انت متقاعد واتجهت الى هذا العمل بعد التقاعد؟

فرد بأنني متقاعد وعملت في هذا العمل بعد التقاعد وبأني احب هذه المهنة واحاول أن اقدم لجميع الزبائن كل ما يوفر لهم الراحة كي استمر في عملي وازيد دخلي.

فرددت عليه بو أحمد أنت فخر لكل كويتي واتمنى أن يقتدي بك الشباب والمتقاعدون.

كان من الواضح أن بو أحمد يعشق عمله ويستمتع بوقته ترى كم متقاعداً فكر بمرحلة جديدة بعد التقاعد؟

فالتقاعداً هو مرحلة بالعمر تماما مثل مرحلة الدراسة بالمدرسة والمرحلة الجامعية ومرحلة العمل.

وما لفت انتباهي بالفعل الثقافة التي يتمتع بها بو أحمد واستغلاله لوسائل التواصل الاجتماعي بحرفية للتسويق لمهنته ومعرفته للمواقع التي يحتاجها المسافر والتحضير المسبق، بارك الله فيك يا بو أحمد وبارك الله في حلالك وعملك وصحتك وابنائك واسأل الله أن يكثر من امثالك المخلصين فأنت بالفعل افضل واجهة للكويت في مطار الكويت، فالقادم للكويت يكون الانطباع الأول له من خلال السيارة التي تقله من المطار الى وجهته التي يريد التوجه لها.

ورسالتي اليوم للشباب والمتقاعدين

اقول للشباب: ادرس ما تحب وامتهن ما تحب دون النظر الى ما يقوله الناس وافتخر بنفسك فالعمل بكل انواعه ليس عيبا بل العيب ان تمد يدك للناس وتجلس دون عمل، وللمتقاعدين اقول: التقاعد مرحلة بامكانك أن تبدأ بها وتكون أكثر سعادة وأكبر دخلاً مادياً من مرحلة العمل اذا عرفت كيف تستغل مهاراتك التي اكتسبتها خلال مرحلة العمل طوال 30 سنة وخططت لهذه المرحلة.

والأمثله كثيره من الواقع ولعل بو أحمد هو خير مثال.

