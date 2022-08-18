الانتخابات القادمة.. مختلفة

آراء

الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الانتخابات الماضية، وستتم بالواقعية وستكون واضحة المعالم فغياب التشاوريات والفرعيات ووقف نقل الأصوات ستعطي شفافية ورؤية واضحة وستكون تحت عنوان العدالة والنزاهة للجميع.

وهذه هي إحدى الصور في العهد والنهج الجديدين ومكافحة ومحاربة الفساد وانطلاق قطار الاصلاح منذ أن تولى سمو الشيخ احمد النواف رئاسة الوزراء.

الكرة ستكون الآن بملعب المواطنين اذا أرادوا استمرار انطلاق قطار الاصلاح والتنمية واغلاق منابع الفساد والواسطة والمحسوبية وقطع الطريق على المتنفذين، فلابد أن يضع الناخب مصلحة الكويت نصب عينيه قبل ان يدلي بصوته، ولابد من حسن الاختيار واختيار من يراه الأنسب ومن يمتلك الامانة والقوة على قول الحق وعدم الانسياق أمام مغريات الكرسي الاخضر.

علينا الابتعاد عن الطائفية والقبلية والحزبية وأن تكون اختياراتنا بعيدة عن كل ذلك وأن يكون صوتنا كناخبين لمن يستحق تمثيلنا بالمجلس مهما كانت قبيلته أو طائفته أو عائلته أو حزبه، فلابد ان يكون تصويتنا للكويت قبل اي شيء فالكويت تستحق الافضل خلال المرحلة الحالية ومستقبلا.

الكرة الان في ملعبنا ولابد من حسن استغلالها حتى لا نعود الى المربع الاول والتحلطم والتشره على أداء النواب وعلى انهم ينظرون إلى مصالحهم الشخصية ومصالح المقربين على حساب الوطن والمواطن.

أغلبية الشعب تمتلك رصيداً كافيا من النضوج الانتخابي وتدرك هذه الأغبية ما عانته الكويت خلال مراحل ماضية، ولابد ان نحسن الاختيار في انتخابات 2022 لانها ستكون مختلفة وتأتي في ظروف صعبة علينا الخروج من عنق الزجاجة والوصول بالكويت إلى مكانها الطبيعي ولابد من التحدي والانتصار على قوى الفساد التي تقف ضد نهج الاصلاح والتنمية والتطوير.

وفي الختام ادعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه وان يديم الله علينا نعمتي الامن والامان.

