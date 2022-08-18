آراء

«كلاكيت ثاني مرة» هو مصطلح يستخدم في تصوير الأفلام ومشاهد المسلسلات في حال لم يقتنع المخرج بأداء الفنان ويقرر إعادة المشهد عل وعسى تكون النتيجة أفضل مما سبقتها ويترجم المؤدي ما هو مكتوب في السيناريو.

أما في سيناريو السياسة والمشاهد الساخنة، التي تابعناها أخيراً من عدم الاستقرار في قاعة عبدالله السالم وخارجها، وكذلك مشهد اختيار رئيس الوزراء الذي استقر أخيراً على أن يكلف سمو الرئيس الشيخ أحمد النواف رئيساً وبطلاً للمشهد بعد أسماء عدة تم طرحها، وشد وجذب، وتكهنات بعض الحسابات من شروط ومن اعتذارات.

كلاكيت ثاني مرة.. بعد قسم الحكومة أمام سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ورفع كتاب عدم التعاون وصدور مرسوم بحل مجلس الأمة، هل سيعاد سيناريو (الإبطال) ويبطل المجلس المقبل وفق الآراء التي بدأت تظهر على الساحة؟ حيث ان الحكومة الجديدة لم تقسم داخل قاعة عبدالله السالم، وقسمها يمنحها صفة (العضو) التي منحها الدستور، ذلك بعد القسم كسائر الأعضاء الذين تبدأ عضويتهم مباشرة بعد القسم كذلك «عدم التعاون» لم تتم الدعوة الى جلسة حتى يتم رفضها من النواب لكي يتحقق التعاون من عدمه.

هل هذه الأخطاء قد تفتح باب الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفي حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والبت فيه والى ذلك الحين أعلم جيدا سخونة المشاهد والأحداث المتزامنة مع الانتخابات وتنافس المترشحين وأطروحاتهم، وبين هذه وتلك وفي حال قالت الصناديق كلمتها، وفاز 50 عضوا في أمة 2022، وكما قرر مجلس الوزراء في اجتماعة الأخير ان يتم تأجيل بعض المواضيع مثل الميزانيات وعرضها على المجلس المقبل ويتم التصويت عليها اما بالقبول أو الرفض، وكما هو معروف ان في حال عودة مجلس 2020 فان أي قرار يأخذه مجلس 2022 يكون كأنه لم يكن ويعاد عرضه على مجلس 2020 كونه المجلس الشرعي المكتمل الأركان.

سيناريوهات كثيرة قد تنتجها لنا الأيام، ولكن السؤال الأهم: هل الكويت مازالت قادرة على ان تحتمل المزيد من التعطيل والطعون ودوامة المحاكم الدستورية وإضاعة الوقت؟

