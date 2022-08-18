المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حل البرلمان

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بغداد - الوكالات: قررت المحكمة الاتحادية العراقية امس تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس الحالي. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق فإن مسار العملية السياسية لا يزال معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وعقدت المحكمة الاتحادية امس جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب رئيس «التيار الصدري» حل البرلمان. وقال مجلس القضاء الأعلى إنه «لا يمتلك هذه الصلاحية» مشيرا إلى أن مهامه ليس من بينها صلاحية ‏تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات.

وكان التيار الصدري أعلن عن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان يطالب فيها بحل البرلمان.

وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.

وقال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن المظاهرات الحالية هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية، ولم يراع المهل الدستورية لتشكيل الحكومة. وأشار العراقي إلى أن الإطار التنسيقي يصف مظاهرات أنصاره بأنها دستورية وتسعى لدعم الدولة، فيما يعتبر تحرك التيار الصدري غير دستوري، وفق تعبيره.

