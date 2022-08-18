أنقرة تلمح إلى علاقات «مباشرة بمستوى رفيع» مع دمشق

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، حياتي يازجي، بأن العلاقات مع دمشق «قد تصبح مباشرة ويمكن أن يرتفع مستواها». وفي تصريحات لوسائل إعلام تركية بينها صحيفة Yeni Akit وقناة Haber Global، شدد نائب رئيس الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن «أهم خطوة لحل النزاعات هي الحوار».

وقال يازجي «لطالما آمنت بذلك، يمكن أن يكون الصراع بين المؤسسات، ويمكن أن يكون بين العائلات، ويمكن أيضا أن يكون على نطاق دولي». وأضاف «الحوار إما بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى اليوم كان هذا الحوار يجري بطريقة غير مباشرة عند مستوى محدد». مستطردا «واليوم ارتفع هذا المستوى بعض الشيء والمناخ الذي سيتشكل بارتفاعه أكثر في المستقبل سيسهم في الخروج من هذا المستنقع القائم في سورية منذ 11 عاما».

وردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء على مستوى القادة بين سورية وتركيا، لفت يازجي إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بعدم حدوث هذا الأمر، مبينا أن الأمر «سينطلق من مستوى معين وقد يتطور مستقبلا».

من جهته، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعوته إلى تسوية بين النظام السوري والمعارضة بعد دعوة مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي وأثارت تظاهرات مناهضة لتركيا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بسورية.

وأكد الوزير أنه لم يستخدم عبارة «مصالحة» بين النظام السوري والمعارضة، بل قال «إنه يجب التوصل لتسوية للأزمة». وحمل في الوقت ذاته النظام السوري مسؤولية فشل جميع المبادرات.

وقال إن «موقف النظام الرافض هو السبب الأساسي في عدم نجاح جميع المبادرات حتى الآن. النظام لا يؤمن بالحل السياسي بل بالحل العسكري، ولكن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي». وأضاف «هذا ما نقوله منذ البداية، ونشدد على الدوام على ما ذكر في قرارات الأمم المتحدة حول سيادة الأراضي السورية وحدودها».

وأكد أن من الضروري التوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة، لتحقيق جميع أهداف اللجنة الدستورية.

وبشأن لقائه المقتضب بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد، أوضح جاويش أوغلو أن اللقاء تم أثناء لقائه مع وزراء دول أخرى قبل موعد الطعام. وأكد خلال اللقاء لوزير النظام على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، ومن بينها ما يتعلق باللجنة الدستورية لتحقيق سلام دائم في سورية، إلى جانب دعم تركيا الكبير لوحدة الأراضي السورية.

وكانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضي بشمال سورية؛ احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تدعو للمصالحة مع النظام السوري.

على صعيد اخر، أعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» أنه لا تغيير في الخريطة العسكرية والانتشار العسكري الميداني على جانبي الحدود السورية التركية، بما في ذلك تحركات الجيش التركي. وأكدت « قسد» أن الجيش التركي سينقل عنوة عددا كبيرا من اللاجئين إلى الأراضي السورية وأنها تدرس مستوى التهديدات ضد مناطقها، وسترد عليها في الوقت المناسب.

