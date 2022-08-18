السعودية والولايات المتحدة تبحثان هدنة موسعة في اليمن

عربيات ودوليات

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنها ناقشت مع نظيرها السعودي عبد العزيز الواصل، أهمية تحقيق اتفاق هدنة موسعة في اليمن.

وذكرت المندوبة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، أمس، أنها بحثت مع المندوب السعودي أيضاً جوانب أخرى للتعاون الثنائي.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وناقش معه التطورات الأخيرة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، شدد بن مبارك خلال اللقاء، على أهمية تنفيذ بنود الهدنة الأممية كافة، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيراً إلى استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها تنفيذ ما ورد في بنودها.

وأكد أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة؛ حرصاً منها على تخفيف معاناة شعبها، مشدداً في الوقت نفسه على أن قضية تعز من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها مساعدة اليمن على الخروج من أزمته، وإحلال السلام، والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

ويقوم ليندركينغ حالياً بجولة تشمل الإمارات وعُمان والسعودية؛ في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن.

ومطلع يونيو الماضي، وافقت أطراف النزاع على تمديد الهدنة شهرين، بعد انتهاء الهدنة التي بدأت في 2 أبريل الماضي، قبل أن يتم تجديدها مؤخراً مطلع الشهر الحالي.

وتنص الهدنة على جملة من الالتزامات؛ بينها وقف القتال كلياً، وفتح ميناء الحديدة غربي البلاد، وإعادة تشغيل رحلات الطيران التجارية من مطار صنعاء الدولي، وفتح طريق مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.

