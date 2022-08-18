عماد عواد سفيراً للسلام والنوايا الحسنة

عربيات ودوليات

أوصى الأمين العام للمركز العربي- الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي منح أ. د. عماد الدين صالح عواد عضوية المركز ولقب سفير السلام والنوايا الحسنة.

والمركز هو منظمة دولية مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح وتعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومقره أوسلو.

ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش اجتماعي في العالم فكراً ومضموناً، وبما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.

وقد جاءت توصية الأمين العام للمركز بشأن منح د. عماد عواد العضوية ولقب سفير السلام والنوايا الحسنة تقديراً لجهوده الدؤوبة في العمل العام. فبالإضافة إلى سابق عمله كدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، فإنه تم ندبه للعمل كمنسق لإدارة الوقاية وتسوية وإدارة المنازعات في منظمة الوحدة الإفريقية، على إثر إنشاء الآلية الخاصة بذلك عام 1993. كما أنه تولى تنسيق إدارة اللاجئين في القارة الإفريقية بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للصليب الأحمر.

وتولى د. عواد منصب المستشار الخاص لأمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وشارك بالعديد من أوراق العمل في مؤتمرات المجلس، لينتقل بعد ذلك لشغل منصب نائب المنسق الوطني لمشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان من 2004 حتى 2010. بالإضافة إلى ما تقدم تعددت الكتب والمقالات التي نشرها د. عواد باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية حول الأزمات السياسية في كل من القارة الإفريقية والشرق الأوسط، وبصفة خاصة القضية الفلسطينية.

وجاء كتابه حول المواطنة والأمن ليقدم تصوراً مهماً حول النموذج الأمثل للعلاقة بين المواطن والمنظومة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن. كذلك تضمن كتابه حول الإرهاب واستراتيجية التعامل من التوصيات التي تمثل عناصر استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأخيراً، أصدر كتاب «كوفيد-19 وحقوق الإنسان» ليطرح رؤية حول الطريقة التي يلزم أن يُعد المجتمع الدولي نفسه للتعامل مع مثل هذا الأزمات.

يُذكر أن د. عماد عواد حاصل على كل من درجتي الدكتوراه وأهلية الإشراف على الأبحاث العلمية في العلوم السياسة من جامعة باريس (2) عام 1990 و1994 على التوالي. كما أنه من الكتاب الدائمين في مجلة الدفاع الفرنسية. وقام بترجمة عدد من الكتب من الإنكليزية إلى العربية أبرزها: «مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» الذي تم نشره بالتعاون بين المركز القومي للترجمة في مصر والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 2013.

ونشر د. عواد عدة دراسات بحثية مهمة في «النهار» على مدى السنوات الماضية.

