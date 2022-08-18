إيران.. المفاوضات النووية انتهت وعملية التوصل إلى اتفاق «جارية»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن «المفاوضات النووية انتهت، وعملية التوصل لاتفاق جارية».

وفي أولى التسريبات بعد اجتماع مغلق في البرلمان أوضح عباس مقتدائي أن «إيران اتخذت قرارها السياسي الإيراني وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها» وأضاف مقتدائي «كان اجتماع المجلس، الذي عقد بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قل نظيره!» متابعا «لم تتوقف اجتماعات لجنة الأمن القومي وستعقد جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة». وأردف مقتدائي «تم تقديم المسودة المطروحة في المفاوضات لأعضاء لجنة الأمن القومي واللجنة الآن على اطلاع بمفادها.. كما تمت مناقشة تفاصيل المسودة». وأكمل «الطرف الأوروبي يعلم أنه لو طال أمد المفاوضات وأصبحت استنزافية في هذه المرحلة، ستكون أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة لا سيما مع اقتراب موسم البرد».

وردّت إيران على المقترح الأوروبي في وقت متأخر الاثنين لكن لم تقدّم هي أو الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد، في حين كشف مسؤول إيراني رفيع لقناة «الجزيرة» أن رد بلاده واقعي ومهني ويتضمن ملاحظات مهمة «لتأمين مصالحها»، وأن طهران تنتظر الرد على ملاحظاتها. على صعيد متصل، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي للجزيرة إن أحد أهداف التفاوض بشأن الاتفاق النووي هو فرض ثمن أي انسحاب أميركي من الاتفاق في المستقبل. وشدد مرندي على أنّ الهدف من وجود ثمن لأي انسحاب أميركي هو تحصين الاتفاق، وأن هذا في مصلحة الجميع، وفق تعبيره. وأضاف مستشار الوفد الإيراني أن أحد أوجه رفع الثمن هو الضمانات النووية الذاتية وأخرى اقتصادية وسياسية وحقوقية، موضحا أن الضمان الاقتصادي يعني تحصين الشركات الأجنبية وحمايتها من العقوبات الأميركية.

في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، تلقي بلاده الرد الإيراني حول العودة للاتفاق النووي عبر الوسيط الأوروبي. وأشار إلى أن واشنطن تنسق مع الحلفاء حول الرد النهائي، مشدداً على أن النقاط الأساسية تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية أفادت، أنه لم يتم التوصل لحل حقيقي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ونقلت عن مصدر دبلوماسي القول، إن إيران تطالب بتعويضها إذا انسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الضمانات التي تطالب بها إيران تشكل عقبة أساسية أمام إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

من جانبها، حذرت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الايراني الاعالى اية الله علي خامنئي، الدبلوماسية الإيرانية من قبول «الاتفاق دون الحصول على ضمانات ودون إلغاء العقوبات».

