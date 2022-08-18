عباس يتهم إسرائيل بـ «50 هولوكوست».. ويتراجع

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رام الله – برلين – الوكالات: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس توضيحا حول تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتس في برلين بشأن «الهولوكوست» وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث. وأوضح عباس أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات.

وأكد أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.

في المقابل اعرب المستشار الألماني أمس عن شعوره بالغضب الشديد من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي من وجهة نظره تقلل من المحرقة «الهولوكوست». وقال شولتس عبر تويتر «بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول». وتابع «أشعر بالغضب الشديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأتم قائلا: «إنني أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست».

وفي هذا السياق دعا شولتس إلى حل تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل تغيير الوضع الحالي لفلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة بينما قال الرئيس عباس إن حكومته ستقوم بدفعة في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقبلة. لكن شولتس رفض طلب الرئيس الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاعتراف ببلده كدولة مستقلة.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب «محرقة» بحق الفلسطينيين. وصرّح عباس خلال مؤتمر صحافي مع شولتس أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا»، وعلق بقوله «50 مجزرة 50 هولوكوست».

الى ذلك شنّ مسؤولون إسرائيليون حملة انتقادات حادة ضد عباس، وقال رئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد في تغريدة على تويتر «اتهام محمود عباس لإسرائيل بارتكاب (50 محرقة) أثناء وقوفه على التراب الألماني ليس عارا أخلاقيا فحسب، بل كذبة وحشية». وتابع لابيد بلهجة غير مسبوقة «التاريخ لن يغفر له أبدا». أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فوصف كلام عباس بأنه «محاولة لتشويه التاريخ وإعادة كتابته».

ووصل الرئيس الفلسطيني مساء الاثنين إلى برلين في زيارة رسمية لم تعلن مدتها. وقد بحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين». كما ناقش عباس مع شولتز «سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة».

