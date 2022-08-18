غوتيريش وأردوغان في أوكرانيا لدعم «اتفاق الحبوب»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى لفيف في أوكرانيا للقاء زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم. وأضاف أن غوتيريش سيزور أيضا الجمعة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن غوتيريش سيجتمع مع زيلينسكي في لفيف غرب أوكرانيا لبحث الوضع في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا.

ومن المقرر أن يزور غوتيريش السبت المقبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للإشراف على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتم رفع الحصار عن 3 موانئ على البحر الأسود في يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين. وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة.

الى ذلك كشف تحقيق لـ «واشنطن بوست» أن المخابرات الأميركية أبلغت الرئيس جو بايدن، في أكتوبر الماضي، بنوايا روسيا شن الحرب ضد أوكرانيا. وأفادت الصحيفة أن قادة الاستخبارات والجيش والدبلوماسيين الأميركيين أحاطوا بايدن بمعلومات سرية للغاية، تضمنت تحديدا لمواقع القوات الروسية والأسلحة الإستراتيجية.

ووفقا للصحيفة فقد تضمنت المعلومات صورا للأقمار الصناعية تظهر تحركات القوات الروسية، بالإضافة إلى اتصالات تم اعتراضها ومصادر استخباراتية أخرى. ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أخبر بايدن أن روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا من اتجاهات متعددة وفي وقت واحد. كما أشارت واشنطن بوست إلى أن إدارة بايدن عانت كثيرا لإقناع حلفائها، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطر الغزو قبل شهور من حدوثه في فبراير الماضي.

