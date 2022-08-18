واشنطن تخفض حصص المياه لولايات أميركية والمكسيك

عربيات ودوليات

لوس أنجليس- الوكالات: بات على بعض الولايات الأميركية والمكسيك أيضاً الحدّ من استهلاك المياه لتفادي تداعيات «كارثية» على نهر كولورادو، في وقت تعاني المنطقة من جفاف لا سابق له، وفق ما أعلنت الحكومة الفدرالية.

وبعد تساقطات أدنى من المتوسط لعقدين من الزمن، بات مستوى المياه في هذا النهر الحيوي للغرب الأميركي يثير القلق. وتتفاقم موجات الجفاف بفعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. وبالرغم من تحذيرات أطلقت مراراً وتكراراً، لم تنجح الولايات التي تعوّل على هذا النهر في تخفيف استخدام المياه على نحو كافٍ، ما دفع السلطات الفدرالية إلى فرض هذه القيود.

وقالت تانيا تروخيلو المسؤولة في الوكالة الفدرالية للموارد المائية «لتفادي انهيار كارثي لنظام نهر كولورادو ومصير ضبابي قد تشوبه منازعات، لا بدّ من تخفيف استهلاك المياه في حوض النهر». وفي 2023، ستنخفض نسبة المياه الممنوحة لأريزونا بـ 21 % وبـ 8 % في نيفادا وبـ 7 % في دولة المكسيك التي يصبّ فيها النهر.اما كاليفورنيا، الولاية التي تستخدم أكبر نسبة من مياه النهر وتضمّ أكبر عدد من السكان بين الولايات الأميركية، فهي لن تتأثّر بهذه القيود العام المقبل.

