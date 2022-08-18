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عربيات ودوليات

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كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز نحو البحر الأصفر


سيول – الوكالات: أطلقت كوريا الشمالية صاروخيْ كروز امس باتجاه البحر الأصفر، في أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ أسابيع، بينما دعا الرئيس الكوري الجنوبي لمحادثات من أجل إحلال السلام مع جارته الشمالية. وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخي كروز من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، دون ذكر تفاصيل مثل مدى هذين الصاروخين أو ارتفاعهما. وفي حين يحظر على كوريا الشمالية القيام بعمليات إطلاق باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية، بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن إطلاق صاروخ كروز لا ينتهك هذه القرارات. وتأتي عمليات الإطلاق في وقت بدأت فيه سيول وواشنطن أمس تدريباتهما الأولية التي تستمر 4 أيام استعدادا لمناورة «درع الحرية أولتشي» بالذخيرة الحية، والتي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 أغسطس إلى أول سبتمبر.


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