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دوليه

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إصابة دي ماريا.. تمزق خفيف


أعلن نادي يوفنتوس الايطالي اول من امس اصابة نجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بتمزق عضلي خفيف، مضيفاً انه سيتم تقييم حالته مجدداً بعد عشرة ايام.
وقال يوفنتوس في موقعه الرسمي ان الجناح الأرجنتيني البالغ 34 عاماً «خضع لفحص اشعاعي كشف عن اصابة من مستوى طفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيسر»، مضيفاً «سيتم تقييم وضعه مرة اخرى في غضون عشرة ايام». واستهل دي ماريا مشواره مع يوفي الاثنين بافتتاحه التسجيل في مرمى ساسوولو بتسديدة جميلة في الدقيقة 26 قبل ان يتعرض الدولي الأرجنتيني للاصابة في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريق السيدة العجوز بثلاثية نظيفة.


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