إيندهوفن عاد بالتعادل من رينجرز

دوليه

عاد ايندهوفن الهولندي بالتعادل 2-2 من ارض مستضيفه رينجرز الاسكتلندي في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال اوروبا اول من امس. ويقام لقاء الاياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب فيليبس في هولندا.

وسجل لرينجرز انتونيو كولاك 40، وتوم لاورينس 70، فيما سجل لايندهوفن ابراهيم سنغاري 37 وأرماندو اوبيسبو 78. وارتدت المواجهة طابعاً خاصاً، لأنها جمعت رود فان نيستلروي المعيّن في مارس مدرباً للفريق الهولندي، بزميله السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست الذي يشرف على الفريق الخصم منذ نوفمبر 2021. والمفارقة ان كلاً من اللاعبين كان في معسكر الخصم حين تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في دوري الأبطال، حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست في خط الوسط، على ارضه وخارجها خلال دور المجموعات عام 1999. وسجل حينها فان نيستلروي هدف ايندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب «ايبروكس» 1-4.

وتحمل المشاركة في دور المجموعات معها مكافأة مالية ضخمة، اذ سيضمن كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، اضافة إلى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 الف يورو عن كل تعادل. أما الفرق التي تفشل في التأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، فتنتقل إلى دور المجموعات للمسابقة الثانية «يوروبا ليغ»، حيث سينال كل منها 3.63 ملايين يورو.

وفي مباراة ثانية فاز بودو غليمت النرويجي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-0.

وسجل هدف الفوز الوحيد اماهل بيليغرينو في الدقيقة 37. ومن المقرر ان يقام لقاء العودة يوم 24 اغسطس. بدوره انتصر كوبنهاغن الدانماركي على ضيفه طرابزون سبور التركي 2-1.

وسجل هدفي كوبنهاغن فيكتور كلايسون ولوكاس ليراغير في الدقيقتين 9 و48، فيما سجل هدف طرابزون سبور الوحيد اليوناني انستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 79.

