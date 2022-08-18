إلغاء «مؤجلة» البرازيل والأرجنتين

دوليه

توصل الاتحادان البرازيلي والأرجنتيني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتسوية امام محكمةِ التحكيم الرياضي تقضي بالاستغناء عن خوض المباراة بين المنتخبين ضمن تصفيات تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي توقفت في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها. ولم يمضِ على بداية اللقاء الذي اقيم في ساو باولو سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما ادى إلى جدل كبير دخل على اثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا إلى ارض الملعب ما ادى إلى توقف المباراة نهائياً. وقالت السلطات الصحية وقتها ان على اربعة لاعبين ارجنتينيين محترفين في الدوري الانكليزي الممتاز حينها ان يدخلوا «في الحجر الصحي فوراً» لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا. وتوصل الاتحادان الأرجنتيني والبرازيلي وفيفا إلى تسوية امام محكمة التحكيم الرياضي تقضي بعدم خوض المباراة. وأضافا ان الموعد الذي حدد لها في 22 سبتمبر المقبل سيخصص لاقامة مباراتين وديتين لكل من المنتخبين تحضيراً لنهائيات المونديال المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين. وسبق للاتحاد البرازيلي ان ابدى الأربعاء الماضي رفضه لاعادة هذه المباراة التي كانت مقررة في الخامس من سبتمبر 2021 في ساو باولو ضمن الجولة السادسة من تصفيات اميركا الجنوبية. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان «بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي، ايدنالدو رودريغيس، إلى تعليق المباراة». وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى ان فيفا قد سبق ان اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على الغاء المباراة. وتابع البيان «سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه فيفا والاتحاد الارجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في سبتمبر». وقال رودريغيش من جهته «بالنظر إلى موقف الجهاز الفني، سنطلب الآن من فيفا الغاء المباراة. اولويتنا هي الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في قطر».

