موراتا باقٍ مع أتلتيكو

دوليه

أعرب مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني الفارو موراتا عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة اعارة مع يوفنتوس الايطالي في الموسمين الماضيين.

ويبدو ان موراتا (29 عاماً) لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض اندية الدوري الانكليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف اتلتيكو.

وقال المهاجم الدولي الاسباني «أرغب فعلاً في اللعب هنا. اشعر بالاثارة بالتواجد هنا. كما هو الأمر دائماً، اريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة».

وكان لسان حال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مماثلاً بقوله لصحيفة «ماركا» الاسبانية «أنا لست مالك النادي بل مدربه. في الوقت الحالي يعمل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه في صفوف الفريق».

وتألق موراتا في الآونة الأخيرة في صفوف اتلتيكو، حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه السابق يوفنتوس (4-0)، ثم ثنائية في مستهل مشوار فريقه في الدوري ضد خيتافي (3-0) الاثنين. ويرتبط موراتا بعقد مع اتلتيكو مدريد ينتهي في 30 يونيو عام 2023. ويملك موراتا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية بعدما دافع عن ألوان اندية من النخبة وهي بالاضافة إلى يوفنتوس، ريال مدريد وتشلسي.

