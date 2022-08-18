ماسك ينفي نيته شراء مان يونايتد

دوليه

نفى الملياردير ايلون ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس اكس، امس رغبته في شراء نادي مان يونايتد الانكليزي، بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة انتشرت على نطاق واسع اعرب فيها عن وجود هذه النية لديه. وكتب ماسك عبر تويتر «كلا، انها مزحة. لم اخطط لشراء اي ناد رياضي»، بعدما استقطبت تغريدته الأولى في غضون ساعات قليلة ما يقرب من نصف مليون علامة اعجاب عبر الشبكة الاجتماعية. وفي هذه التغريدة الأولى، قال ماسك المعتاد على اطلاق تصريحات غير متوقعة واستفزازية على تويتر «سأشتري ايضاً مان يونايتد، على الرحب والسعة». وأضاف ماسك لاحقاً، بعد نفيه شراء يونايتد «مع ذلك، لو كان اي فريق، سيكون مان يونايتد. لقد كانوا فريقي المفضّل خلال طفولتي». وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترد تيسلا ولا ادارة النادي الانكليزي الذي تسيطر عليه عائلة غليزر، على الفور على هذه التغريدة الأولى. وتبلغ قيمة نادي مان يونايتد المدرجة اسهمه في بورصة نيويورك منذ حوالى عقد من الزمن، 2,08 مليار دولار. وبعدما اغلق سعر سهمه اول من امس عند 12,78 دولار (+ 0.08%)، تراجع هذا السعر بنسبة 2,11% في التعاملات الالكترونية بعد الاغلاق. وعلى الرغم من عدم امتلاك اي مساهم حصة الأغلبية، الا ان مان يونايتد يخضع لسيطرة الأبناء الستة لرجل الأعمال الأميركي مالكولم غليزر الذين استحوذوا على النادي في عام 2005. ورغم كونه من اشهر الأندية الرياضية في العالم، يمرّ مان يونايتد بأزمة حادة على صعيد النتائج، ما يثير غضب الكثير من مشجعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوم السبت الماضي، مُني «الشياطين الحمر» بخسارة مدوية في برنتفورد (4-0)، وباتوا في المركز الأخير في الدوري الانكليزي بعد هزيمتين في مباراتين. وواجهت ادارة النادي احتجاجات شديدة من الجماهير في ابريل من العام الماضي، بعدما أرادت المشاركة في مشروع لدوري اوروبي مستقل (سوبر ليغ)، وهي خطة الغيت في نهاية المطاف. فقد اراد يونايتد، مع خمسة اندية انكليزية اخرى وثلاثة اسبانية وثلاثة ايطالية، انشاء مسابقة اوروبية منافسة لدوري ابطال اوروبا، وهي مبادرة اثارت احتجاجات سياسية ورياضية كبيرة، واستدعت ايضاً ردود فعل قوية من مشجعي الأندية المعنية. أما بالنسبة لايلون ماسك، فقد باع مؤخراً ما يقرب من سبعة مليارات دولار من الأسهم في مجموعته «تيسلا» للسيارات الكهربائية، بينما كان في خضم معركة قانونية بشأن مشروع استحواذه الفاشل على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

