كاسيميرو يتجاهل عرض «الشياطين الحمر»

دوليه

ذكرتقرير صحافي اسباني، ان البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، تجاهل تماما اهتمام مان يونايتد بالتعاقد معه، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير صحافية انكليزية امس، عن اهتمام مان يونايتد بضم كاسيميرو، واستعداد النادي لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو. وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «بخلاف عدم استعداد ادارة ريال مدريد للاستماع إلى العروض أو الجلوس للتفاوض حول رحيل كاسيميرو، فان اللاعب نفسه لا يريد الرحيل عن الميرنغي».

وأضافت الصحيفة: «النادي الانكليزي سيكون في ازمة لرفض كاسيميرو فكرة الرحيل، بجانب موقف النادي الصعب وعدم مشاركته في دوري الأبطال». ويرتبط كاسيميرو مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2025، وهو احد قادة غرفة تبديل الملابس، وأحد اهم اللاعبين في صفوف الفريق.

يذكر ان مان يونايتد ليس الفريق الأول الذي يبدي اهتمامه بضم كاسيميرو، حيث حاول من قبل باريس سان جرمان ضمه، وهو ما دفع ادارة الملكي للاسراع في تمديد عقده.

