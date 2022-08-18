.. وشارة القيادة تثير المشاكل

دوليه

أفادت تقارير بان عددا من لاعبي مان يونايتد رفضوا مساندة قرار المدرب ايريك تن هاغ بحفاظ هاري ماغواير على شارة القيادة.

وكشفت مصادر مقربة داخل النادي ان بعضاً من كبار نجوم الفريق ابدوا رفضهم التام تعيين ماغواير قائداً للفريق للموسم الثاني تواليا، خاصة في ظل الهجمات الشرسة التي يتعرض لها من الجماهير وضـُعف شخصيتهِ داخل غرف تبديل الملابس حسبما افاد المصدر، اضافة إلى حفاظ المدافع على مكانه الأساسي في تشكيل الفريق رغم اخطائه المتعددة. وأردفت المصادر ان كريستيانو صرح علنا رفضه منح ماغواير شارة القيادة الموسم الماضي، مبدياً تحفظه على قرار مدرب الفريق حينها اولي غونار سولشاير.

