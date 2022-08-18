جاكوبس يتوج بسباق 100 متر

دوليه

توج البطل الأولمبي الايطالي مارسيل جاكوبس بسباق 100 م خلال بطولة اوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ حتى الأحد، فيما حققت الكرواتية ساندرا بيركوفيتش انجازاً قياسياً باحرازها ذهبية رمي القرص للمرة السادسة توالياً.

وبعد الخيبة التي اختبرها الشهر الماضي في مونديال يوجين حين اضطر للانسحاب قبل نصف النهائي بسبب اصابة في الفخذ، عوض جاكوبس اول من امس وأحرز لقبه الأوروبي الأول في سباق 100 م، مسجلاً رقماً قياسياً للبطولة وقدره 9.95 ثانية.

وتفوق الايطالي البالغ 27 عاماً الذي توج في مارس بلقب بطل العالم داخل قاعة لسباق 60 م الفائز بلقبه القاري ايضاً عام 2021، على حامل اللقب البريطاني جارنيل هيوز الذي سجل 9.99 ثانية ليتقدم مواطنه جيريماياه ازو (10.13 ث).

وبعدما نالت الفضية في نسخة برلين 2018، احرزت الألمانية جينا لوكينكامبر اول لقب في مسيرتها ان كان قارياً أو عالمياً، وذلك بفوزها بسباق 100 م عند السيدات بعدما سجلت 10.99 ثانية، متفوقة على السويسرية موجينغا كامبوندجي بالسرعة النهائية (10.99 ايضاً) والبريطانية داريل نيتا (11 ث).

واحتفظ النروجي جايكوب اينغبريغتسن بلقب سباق 5 آلاف م بعد اسابيع معدودة على احرازه اللقب العالمي في يوجين الأميركية. وتنضوي النسخة الـ25 من بطولة اوروبا لألعاب القوى ضمن النسخة الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة في ميونيخ بين 11 و21 اغسطس، والتي تضم رياضات اخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، الجمباز، كرة الطاولة وغيرها...

ويشارك 1540 رياضياً ورياضية من 47 بلداً في 50 منافسة في ألعاب القوى، بينهم 31 بطلاً من النخسة الأخيرة في برلين 2018، بينهم الكرواتية ساندرا بيركوفيتش التي حققت اول من امس انجازاً تاريخياً بعد احرازها ذهبية رمي القرص للمرة السادسة توالياً.

