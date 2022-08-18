«زيزو» مطلوب في إنكلترا

دوليه

جذب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك المصري انتباه عدة أندية إنجليزية بعد توهجه هذا الموسم وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري. وتلقى اللاعب خلال الساعات الماضية عرضين من ناديي ويغان ونوتنغهام فورست الإنكليزيين لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأحال زيزو العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية إلى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور للبت في أمره. وعلمت «النهار» أن زيزو لا يمانع الاستمرار في الزمالك خلال الموسم المقبل إذا رفضت الإدارة العروض التي وصلته. ويتصدر جناح الزمالك جدول ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة الدوري برصيد 19 هدفا كما يتصدر أكثر صانعي الأهداف خلال النسخة ذاتها برصيد 12 هدفا. يذكر أن زيزو صرح من قبل أنه تلقى عروضا من تركيا وفرنسا بجانب متابعة بعض الأندية الإنكليزية له تمهيدا لضمه.

