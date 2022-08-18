الجاركي: تطوير كرة القدم لا يرتكز على زيادة الأعباء المادية

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أكد أمين السر العام في نادي اليرموك احمد الجاركي أن تطوير كرة القدم لا يمكن له أن يرتكز على زيادة الأعباء المادية على الاندية الرياضية. وقال في بيان صحافي: «أننا ما زلنا حتى الآن هواة ولسنا محترفين فإذا كانوا يريدون ويسعون إلى الاحتراف فعليهم معرفة أن الأندية لا تمتلك الإمكانات حالياً سواء من ناحية الموارد المادية أو المنشآت وكذلك البنية التحتية الصالحة في الأندية لكي تتمكن من تطبيق هذا الأمر».

وعلق الجاركي على قرارات الكرة القدم بشأن رفع سقف تسجيل اللاعبين المحترفين من دينارين إلى خمسين دينار من أجل تسجيلهم في قائمة الفريق الاول، انه من غير المعقول أن تقوم الأندية بدفع تلك المبالغ حتى للاعبين المحليين الذين تم توقيع عقود احتراف معهم.

وأضاف اذا كان الاتحاد يفكر بهذه الطريقة لكى يطور كرة القدم فمن المستحيل أن تسهم تلك القرارت على الارتقاء بالكرة، مبينا بأن الاختلاف مع الاتحاد بالوقت الحالي بسبب أنهم زادوا الأعباء المادية والضغوط على الأندية.

وتابع: أنه من غير المعقول أن يقوم الاتحاد بالتدخل وإلزام الأندية في أمور ليس لهم علاقة فيها كما أنها تعتبر أمور خاصة في الاندية وذلك بعد إصدار قرارت بتحديد مبالغ معينة لتسجيل أو تقييد اللاعبين الكويتيين كمحترفين وهذا ليس من اختصاصهم فمن باب أولى أن يحدد النادي نفسه عقد اللاعب كما هو معمول به في جميع الأندية والاتحادات العالمية فهذا الأمر بالذات يعد تدخلا باختصاصات مجلس إدارة النادي.

وأشار الجاركي إلى أن الاتحاد يجب عليه أن يستوعب ما يقوم به قبل إصدار أي قرارات جديدة إذ من المفترض أن يستشير باقي الأندية ويكون النقاش معهم حول تلك المواضيع لانه من غير المقبول إلزام الأندية بتلك القرارات، لافتا إلى أن اليرموك يسعى دائماً الى تطوير كرة القدم وهو ما تريده أيضاً جميع الأندية ولكن في نفس الوقت تريد أن تحافظ على لاعبيها الشباب داخل الأندية بينما الحاصل حاليا يعتبر «فركشه» للاعبين.

ولفت الجاركي أن الوقت الحالي لا توجد كلمة شرف نهائيا بين الأندية لأن هناك بعض الأندية باتت تبحث فقط عن مصالحها الشخصية، لذلك تجد القوانين متماشية معهم ودائما لديهم لها تفسير آخر، لافتا أن هذه الامور لن تعود بالفائدة على الاتحاد، بل ستؤدي إلى مضاعفة المشاكل.

وارتأى الجاركي أنه في المستقبل سيدخل الاتحاد في مشاكل كثيرة مع الأندية ممكن أن تصل إلى التصادم ونحن لا نتمنى هذا الامر، بل نتمنى ان تكون هناك عقلانية أكثر وأن توجد رؤية واضحة وشفافة في بعض الامور، فيجب أن يهتم الاتحاد بالاندية، خاصةً أن بعض الانديه تعاني من نفس هذه المشاكل، ولكن لا تريد التحدث او التكلم في هذا الشأن.

وبين الجاركي أنه فوجئ بقيام الاتحاد بتوظيف بعض الأشخاص الذين قاموا بتعقيد الامور، فعن أي تطوير يسعى إليه الاتحاد، خاصة في ظل القيود الكبيرة التي تمارس على الأندية حاليا حتى انها لا تستطيع التحدث ولا الكلام أيضا.

كما استغرب اجبار بعض المدربين الكويتيين على عقد الدورات التدريبية في الموسم وأثناء تدريب الفرق الرياضية مما يجبرهم الى مغادرة الحصص التدريبية وترك اللاعبين داخل الملعب، مما يؤثر بالسلب في نتائج الاندية ما يدل على عدم وجود تخطيط أو فكر سليم لديهم، مضيفاً: «لكنها من الواضح بأنها مجرد أجندة يقومون بتطبيقها لذلك أي تطوير هذا الذي تتحدثون عنه؟»

