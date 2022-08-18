«التضامن الإسلامي» تختتم اليوم

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تختتم اليوم الخميس دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي استضافتها مدينة قونيا التركية منذ 9 أغسطس الحالي بمشاركة نحو 6 آلاف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 50 دولة إسلامية.

ورفع الوفد الكويتي المشارك في الدورة حصيلته إلى 11 ميدالية بعد تتويج السباح علي الزامل بذهبية سباق 50 مترا ظهرا بزمن قدره 25.45 ثانية. وبارك وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للزامل حصوله على الميدالية الذهبية مشيداً بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز رياضيينا في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم. وهي الذهبية الأولى للسباحة في الدورة إلى جانب 3 ذهبيات وفضيتين للرماية، وذهبية وفضية وبرونزيتين لألعاب القوى، وفضية للدراجات الهوائية.

وضمن منافسات السباحة كذلك، تأهل السباح وليد عبدالرزاق إلى نهائي سباق 100 متر حرة بزمن قدره 50.85 ثانية. وفي «الكيك بوكسنغ» تأهلت اللاعبة سهام الخريف الى الدور نصف النهائي لوزن تحت 52 كغم بعد فوزها على منافستها الأذربيجانية فريدة.

كما تأهل جزاع الحسيني الى الدور نصف النهائي لوزن تحت 91 كغم بعد فوزه على الفلسطيني يحيى سويدان.

وفي الكراتيه، تجاوز سيد محمد الموسوي تصفيات منافسات كاتا للفردي، وتمكن من التأهل للعب على الميدالية البرونزية، كما تأهل زميله عبدالله شعبان الى الدور النهائي لوزن تحت 60 كغم بعد فوزه في ثلاث مواجهات متتالية، على الأوزبكي زين الدينوف، والجزائري أيوب هلاسة، والبطل الاولمبي التركي سمدان ايراي.

