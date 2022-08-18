العنزي يشيد بنتائج «القوى»

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أكد رئيس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى سيار العنزي ان فوز لاعبي منتخب الكويت للقوى بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية حاليا يعد انجازا طيبا في ظل مشاركة عدد كبير من ابطال العالم الاسلامي في مسابقاتها المختلفة. وقال العنزي في تصريح صحافي عقب ختام مشاركة الوفد الكويتي بالدورة ان تتويج اللاعب عيسى الزنكوي بذهبية رمي القرص وفوز زميليه ماجد الزيد ببرونزية القفز بالزانه ويعقوب اليوحه ببرونزية 110 أمتار حواجز عدوا تعد نتائج مميزة في ضوء مشاركة ابطال كبار في رياضة «أم الالعاب» لا سيما من تركيا والمغرب والجزائر وقطر وغيرها من الدول. وذكر ان مشاركة اللاعبات الكويتيات بمنافسات هذه الدورة كانت مبشرة، اذ حققن ارقاما كويتية جيدة الا ان وجود لاعبات متميزات من المنتخبات الاسلامية وفي مقدتها تركيا والبحرين و اوزبكستان وغيرها حال دون وصولهن لمنصات التتويج، مشيدا بجهود اللاعبين واللاعبات الكويتيين بالدورة.

واشار الى ان الاتحاد يعمل على اعداد لاعبي ولاعبات أزرق القوى، لا سيما من الشباب الواعد للبطولات المقبلة، مثمنا دعم وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والهيئة العامة للرياضة للاعبي الازرق المشاركين في هذه الدورة الكبيرة.

