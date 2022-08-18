فحص طبي للاعبي الأولمبياد الخاص

محلية

أجرى الاولمبياد الخاص الكويتي الفحص الطبي على لاعبيه وفق برنامج تعزيز الصحة بدولة الكويت بمشاركة 80 لاعب ولاعبة بصالة مدرسة صالح شهاب بمشرف بإشراف د. يوسف عبد الرضا والاخصائية دلال بوحمدي مسؤولي برنامج الصحة التعزيزية للأولمبياد الخاص الكويتي ومصطفى سيد مسؤول الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الكويتي.

واقيم البرنامج بحضور رحاب بورسلي رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة والشيخة شيخة العبد الله الصباح الرئيس الفخري لنادي المعاقين وممثلي منظمة الصحة العالمية والسفارة الأمريكية وحشد من أولياء أمور اللاعبين.

واشتمل برنامج الفحص على عدد من المراحل أبرزها قياسات الوزن والطول مقارنة بنسبة العضلات والدهون وضغط الدم والنشاط البدني وحماية العظام بالإضافة إلى التغذية الصحية السليمة.

وصرحت رحاب بورسلي أن تنفيذ هذا البرنامج يعد نقلة نوعية في ترجمة البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي يتضمن 8 محطات تعنى بجميع تفاصيل الصحة البدنية والنفسية والذهنية للاعبين وصحة العيون والسمع والأسنان والقدم والتغذية السليمة، وأكدت على أهمية البرنامج في دعم قدرات لاعبينا وتهيئتهم لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين العام المقبل، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الكويتي بـ 53 لاعباً ولاعبة في 10 ألعاب رياضية.

