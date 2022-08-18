«تفقدية خليجي 25» اجتمعت مع «الكرة»

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عقدت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاً صباح أمس الأربعاء مع ممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم بحضور الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي وأعضاء اللجنة والأمين العام للاتحاد الكويتي صلاح القناعي ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة سطام السهلي ومدير إدارة المسابقات الدكتور حامد الشيباني. ورحب القناعي بالحضور في بلدهم الثاني الكويت وأكد خلال الاجتماع جهوزية الكويت لاستضافة خليجي 25 كدولة بديلة. وقامت اللجنة التفقدية خلال 3 أيام بزيارة الفنادق والاستادات الخاصة باستضافة المباريات وكذلك تدريب المنتخبات والمرافق الخاصة باستضافة البطولة الخليجية.