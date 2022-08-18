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خسارة العربي أمام الأهلي في «طائرة العين»

زيد خلف
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الخميس 18 أغسطس 2022

خسر النادي العربي 1-3 أمام الأهلي السعودي في أولى مبارياته ضمن بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة المقامة في الامارات لغاية 21 أغسطس الحالي. كما فاز المنتخب السعودي على الزمالك المصري 3-0، والعين الاماراتي مستضيف البطولة على الجيل الصاعد الجزائري 3-1. وتقام البطولة بنظام الدوري من دوري واحد. وبدأ الاخضر اللقاء بقوة وتمكن من انهاء الشوط الأول لصالحه 25-20، قبل أن يعود النادي السعودي بقوة وينهي الأشواط الثلاثة التالية لصالحه 25-16، 25-20، 25-21 محققاً انتصاره الاول في البطولة. وستركن الفرق المشاركة للراحة اليوم على أن تستأنف المنافسات غدا الجمعة. ويسعى الأخضر من خلال المشاركة، إلى اعداد الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل.


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