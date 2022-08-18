«طائرة برقان» ضم الأميركي فالديس

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انضم محترف الكرة الطائرة الاميركي انوفيل فالديس إلى تدريبات نادي برقان بعد وصوله إلى البلاد أول من أمس كثاني المحترفين للفريق الاول. وكان برقان تعاقد مع المحترف الصربي عرفان حمزاديتش لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وقبل ذلك نجحت إدارة برقان في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني اليساندرو شنايدر بدلاً من مواطنه جوليان الفاريز الذي قاده في الموسم الماضي، وحقق معه نتائج لافتة ما دفع القادسية إلى التعاقد معه. ويسعى المدرب الجديد إلى مواصلة تقديم الفريق المستويات ذاتها التي قدمها في الموسم الماضي، والتي أسهمت في تأهل برقان إلى المربع الذهبي للدوري لأول مرة في تاريخه.