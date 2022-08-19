محلية

هذه العبارة ذكرت في القرآن الكريم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام... وقد تم استخدام هذه العبارة لمواقف ومعان كثيرة في حياتنا العامة. حيث هي تعبير تأكيدي واثباتي في اللغة العربية من القرآن الكريم، يستعمل هذا التعبير لاضفاء الشرعية والتأكيد على حق ما في صراع تتداخل فيه مصالح أطراف مختلفة، «تفهم ما تفهم مو مشكلتي». فقد توقعت في مقالات السابقة ما سيحدث باتحاد الكرة المعين، خصوصا بعد بدئه باصدار قوانين ملزمة ليست من صلاحياته لكي يرغم الاندية على تطبيق ما يريده الرئيس ومستشاره من غير اي اعتبار لكيفية اصدار التشريعات والقوانين الرياضية... في البلاد! وان كان له الحق في تنظيم المسابقات بالاسلوب الذي يراه مناسبا؟ الا ان حساباته لم تكن سليمة، واعتقد انه سيطبقها باعتمادة على حالة بعض الاندية الميسرة ماليا ولا ينظر للبقية.... هذا هو الواقع. فكتبت وحذرت من عواقب تنفيذ هذه القرارات التي استغربت فيها لتصريح لامين سر احد الاندية (وشهد شاهد من أهلها) يتذمر من هذه القرارات والقوانين ويحمل الاتحاد تبعاتها فيما يخص بالامور المالية وعقود اللاعبين الكويتيين كلاعب محترف «على الاوراق»... وللعلم تأكدت بأن بعض الاندية لم تذكر في عقود اللاعبين الكويتيين مصطلح لاعب محترف ووضعتها في عقود الاجانب فقط؟ يا سلام عليك يا اتحاد القدم؟ هل هكذا ستبدأ الموسم والاندية لديها مشاكل مع لاعبيها في الحصول على رواتبهم منذ شهرين فقط، لان النادي ما زال يعتمد على دعم هيئة الرياضة! فما ذكره امين سر هذا النادي وغيره من المتذمرين من هذه اللوائح اقول لهم: ألم تكونوا في الاجتماع الذي عرض عليكم المشروع؟ ألم يمنحوكم مدة اسبوعين لابداء الرأي بشأنها؟ هل تواصل اي ناد مع هيئة الرياضة لمعرفة مدى سلامة هذه القرارات؟ وهل صحيح ما ذكر هذه الايام بأن الاتحاد لم يعرض لائحة الانتقالات على الاتحاد الدولي لكي يعتمدها؟ وحسب علمي بأن الاعضاء الممثلين للاندية بالاجتماع سمعوا رئيس الاتحاد يقول لهم : لديه موافقه من الفيفا على ما جاء باللائحة؟ ولكنهم لم يروا هذه الموافقة الى اليوم...؟ اعتقد هذا الموسم ستعقد اكثر لقاءاتهم في اروقة المحاكم الرياضية والمحلية بدلا من تطوير اللعبة في مئة يوم...؟ اتمنى ألا يكابر الاتحاد في تطبيق دوري المحترفين «الورقي» هذا الموسم ويؤجله لثلاث سنوات لكي يشهد مدى قدرة الاندية على توفير الموارد المالية للعبة كرة القدم «فقط»..

والله من وراء القصد.

