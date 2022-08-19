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أضافت الكويت فضيتين إلى رصيد ميدالياتها في دورة التضامن الإسلامي الخامسة التي اختتمت في تركيا أمس، وذلك بعد أن أحرز السباح وليد عبدالرزاق الميدالية الفضية في سباق 50 متراً (فراشة) برقم وطني جديد 23?66 ثانية، وحصد لاعب الكراتيه عبدالله شعبان الميدالية الفضية في منافسات قتال فردي تحت 60 كغم. ورفعت الكويت حصيلتها إلى 23 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، وكان نصيب الأسد للرماية التي حصدت 3 ذهبيات ومثلها فضية، مقابل ذهبية وفضية للسباحة، وذهبية وبرونزيتين لألعاب القوى، وفضية واحدة لكل من الدراجات الهوائية والكراتيه. وعبر علي الزامل عن فرحته بالفوز بالميدالية الذهبية في سباق 50 م ظهر بأن ذلك تحقق بفضل من الله ثم بجهود المدربين ومدير المنتخب زين العابدين قلي واللاعبين الذين حرصوا على رفع المعنويات والدخول الى السباق من اجل تحقيق الميدالية الذهبية مضيفا انه يسعى دائما رفع علم الكويت في المحافل الدولية من جهته، قال مدير منتخبنا الوطني للسباحة زين العابدين قلي: ان البطل علي الزامل حقق الميدالية الذهبية واستطاع تحطيم الرقم الكويتي السابق وتسجيل رقم جديد 25،45 ث الذي يعتبر من الارقام المتميزة عالميا، مضيفا ان جهود الجهازين الاداري والفني توجت بإحراز الزامل الميدالية الذهبية، واوضح ان الخطة المدروسة التي وضعها الاتحاد الكويتي للسباحة من خلال فترة الاعداد لمدة شهرين والتزام اللاعبين وبذل جهودهم خلال التمارين اليومية في الفترة الصباحية والمسائية جاء قطاف ثمارها بتحقيق نتائج مميزة بالوصول الى الادوار النهائية وحصول الزامل على الميدالية الذهبية. وحصل لاعب الكراتيه سيد محمد الموسوي على المركز الرابع بعد عبوره التصفيات و بلوغه الادوار النهائية و كانت المنافسة قوية على الميدالية البرونزية الا انه لم يستطع تحقيق الفوز في منافسات الكاتا (فردي)، في حين انهى زميله عمر الجاسم مشاركته بعد خسارته من اللاعب فريد اغاياف من اذربيجان في منافسات قتال فردي (كومتيه) تحت 75 كغم.

