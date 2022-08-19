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خسر العربي أمام الزمالك 2-3 في ثاني مبارياته ضمن الجولة الثانية من بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة المقامة في الاماراتي لغاية 22 أغسطس الحالي، كما فاز المنتخب السعودي على العين الاماراتي 3-2، والأهلي السعودي على الجيل الصاعد الجزائري 3-1. ويتصدر المنتخب السعودي والأهلي الترتيب بفوزين، يأتي بعدهما العين والزمالك بانتصار، ثم العربي والجيل الصاعد بهزيمتين لكل منهما. وسيخوض الأخضر ثالث مبارياته في البطولة اليوم أمام العين المستضيف، فيما يلعب المنتخب السعودي أمام الجيل الصاعد، والزمالك مع الأهلي.

وقدم العربي عرضاً قويا أمام الزمالك الذي يخوض البطولة بالصف الثاني. وتقدم الأخضر في الشوطين الأولين 29-27، و32-30، قبل أن يبدأ الزمالك في فرض سيطرته وينهي الأشواط الثلاثة التالية لصالحه 18-25، 17-25، 12-15 ليحقق فوزه الأول في البطولة. ويسعى العربي من خلال المشاركة في البطولة، إلى اعداد الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل.

