محلية

خسر منتخب الكرة الطائرة للناشئين أمام إيران 0-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية للناشئين تحت 18 سنة المقامة في العاصمة الإيرانية طهران لغاية 22 اغسطس الحالي. وكان الأزرق خسر أولى مبارياته في البطولة امام تايوان 1-3، وهو خاض لقاءه الثالث أمام الصين في وقت متأخر مساء أمس. وفرض المنتخب الإيراني أفضليته على اللقاء بسرعة وتمكن من انهاء الأشواط الثلاثة لصالحه 25-12 و25-21 و25-13 ليحقق الانتصار الثاني في البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.

